Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato con amarezza l’eliminazione dalla Champions League, maturata dopo la sconfitta contro il Chelsea. Il difensore ha sottolineato come la mancata qualificazione non sia il risultato di una singola partita, ma piuttosto di errori accumulati nel corso della fase a gironi.

Le dichiarazioni del capitano

“I tifosi sono sempre con noi e ci dispiace per la mancata qualificazione, ma non l’abbiamo persa stasera, abbiamo sbagliato troppe partite, abbiamo lasciato troppi punti e l’abbiamo pagata”, ha dichiarato Di Lorenzo al termine del match contro il Chelsea.

“Stasera”, ha aggiunto ai microfoni di Dazn, “abbiamo fatto un’ottima gara, peccato per il risultato. Gli assenti? Quelli ci sono da un po’, ci conviviamo, il gruppo sta dando tutto quello che ha, ogni tre giorni giocano sempre gli stessi, non è un alibi, ma è così. Speriamo che tornino al più presto, intanto cerchiamo di recuperare. Rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute.”

Riguardo al giovane Vergara, Di Lorenzo ha espresso parole di incoraggiamento: “È un ragazzo che ha qualità, tiene botta anche a livello fisico, ha queste opportunità anche per gli infortuni, deve sfruttarle al massimo, deve continuare a lavorare, tapparsi le orecchie e continuare a lavorare.”

Contesto e prospettive future

La sconfitta contro il Chelsea ha sancito l’uscita del Napoli dalla competizione europea, evidenziando come la squadra abbia pagato caro gli errori commessi in precedenza nella fase a gironi.

L’assenza di diversi giocatori chiave ha costretto la rosa a fare affidamento su un numero ridotto di effettivi, con gli stessi uomini chiamati a scendere in campo con frequenza ravvicinata.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato: già sabato il Napoli tornerà in campo per affrontare la Fiorentina, squadra attualmente in buona forma. La partita rappresenta un’occasione importante per voltare pagina e ritrovare la necessaria fiducia.

Il gruppo e le sfide

Le parole di Di Lorenzo confermano come la mancata qualificazione sia il risultato di una serie di errori e non di un singolo episodio. Il capitano ha ribadito che il gruppo ha dato tutto, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alla gestione della rosa. Ha inoltre sottolineato l’importanza di guardare avanti, con la prossima sfida di campionato già nel mirino, cercando di superare questo momento complicato.