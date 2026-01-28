Milan Djuric è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. L'attaccante bosniaco ha firmato con il club grigiorosso, lanciando subito un messaggio di fiducia: "La salvezza? Stiamo tranquilli".

Il ritorno e le prime dichiarazioni

Il centravanti ha espresso profonda gratitudine nei confronti della società, del cavalier Arvedi e del direttore per la fiducia accordatagli. Djuric ha ricordato come la possibilità di tornare si fosse già manifestata nelle prime fasi del mercato invernale, ma ha sottolineato come alla fine la sua volontà sia stata quella di accettare la proposta della Cremonese e il suo progetto.

"Sono davvero molto contento di essere tornato", ha dichiarato con entusiasmo.

Il legame con la città è rimasto forte nonostante il tempo trascorso: "È normale che il ritorno faccia un certo effetto, perché sono passati tanti anni. Però per me è un ritorno gradito. Qui sono cresciuto molto, sia come giocatore sia come uomo", ha aggiunto, evidenziando l'importanza di Cremona nel suo percorso.

Messaggio alla squadra e primo impegno

Riguardo alla delicata lotta per la salvezza, Djuric ha consigliato calma e concentrazione alla squadra: "Il consiglio che posso dare è stare tranquilli, lavorare forte e concentrarsi sui dettagli. Bisogna affrontare una partita alla volta: in Serie A ogni gara è complicata".

Infine, con un tocco di ironia, ha commentato il calendario che attende la sua nuova squadra: "Subito – ironizza Djuric – una gara semplice…", riferendosi all'imminente esordio contro l'Inter, una sfida che richiederà massima attenzione.

Il contesto del ritorno

Il ritorno di Djuric a Cremona avviene dopo oltre tredici anni. L'attaccante aveva già vestito la maglia grigiorossa nella stagione 2012-2013 in Lega Pro, collezionando ventiquattro presenze, quattro gol e tre assist. Nato a Tuzla il ventidue maggio millenovecentonovanta, si è formato calcisticamente in Italia tra Pesaro e Cesena, debuttando tra i professionisti a diciassette anni. In una carriera quasi ventennale ha superato le cinquecentocinquanta presenze tra i professionisti e ha contribuito in modo significativo alle salvezze di diverse squadre, tra cui Salernitana, Verona, Monza e Parma.

Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo dal Parma, con un contratto che lo lega alla Cremonese fino al giugno duemilaventisette, segno di un progetto a lungo termine.