Dominik Paris ha affrontato la leggendaria pista Lauberhorn di Wengen nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025‑2026. L’azzurro ha dato il via alla sua “missione Lauberhorn”, prendendo contatto con il tracciato in preparazione degli impegni ufficiali del fine settimana.

Il programma prevede tre giorni di prove cronometrate, fondamentali per gli atleti per prepararsi al meglio alla discesa libera di sabato, in programma alle ore 12:30. Il trittico di gare sulla pista svizzera inizierà venerdì con il SuperG, sempre alle 12:30, e si concluderà domenica con lo slalom speciale, con la prima manche alle 10:00 e la seconda alle 13:00.

Gli obiettivi degli azzurri

Il circuito maschile torna in pista dopo la pausa. L’ultimo appuntamento ufficiale risale al 20 dicembre, quando nella seconda discesa della Val Gardena lo svizzero Franjo von Allmen ha preceduto Marco Odermatt e l’azzurro Florian Schieder. In quella gara, Paris si è classificato sesto.

Oltre a Paris, sono attesi Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Guglielmo Bosca, Benjamin Jacques Alliod, Christof Innerhofer e Marco Abbruzzese. L'obiettivo è una prova convincente per proseguire il percorso di crescita verso il momento clou della stagione e, per chi non lo ha ancora fatto, mettersi in evidenza in vista della convocazione olimpica.

Il programma delle gare

La prima prova cronometrata della discesa si è svolta oggi alle ore 12:30.

Seguiranno la seconda e la terza prova, prima del SuperG di venerdì alle 12:30, della discesa libera di sabato alle 12:30 e dello slalom speciale di domenica, con le due manche alle 10:00 e alle 13:00.

La tappa di Wengen

La tappa di Wengen è una delle più prestigiose del circuito di Coppa del Mondo maschile, con gare sulla mitica pista Lauberhorn. Il programma prevede tre gare: SuperG, discesa libera e slalom speciale, rispettivamente venerdì, sabato e domenica.