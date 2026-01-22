Edoardo Bove, centrocampista italiano di 23 anni, ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il Watford, club della Championship inglese. La firma arriva dopo la risoluzione consensuale del suo rapporto con l’AS Roma.

L'annuncio del trasferimento

Il Watford ha ufficializzato l'ingaggio di Bove con un comunicato: “Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo al Vicarage Road dopo che il suo contratto con l’AS Roma è stato rescisso di comune accordo”.

Valon Behrami, assistente del direttore sportivo, ha dichiarato: “Siamo lieti che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione.

Questo testimonia il rapporto che abbiamo costruito con lui, la reputazione del club e l’ambizione del proprietario. Edoardo è un talento di alto livello ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario: lottare per un ritorno in Premier League”.

Bove ha espresso la sua gratitudine e determinazione: “Ringrazio il Watford per la calorosa accoglienza. Fin dal primo giorno mi hanno offerto le migliori condizioni possibili per compiere questo importante passo nella mia carriera. Non vedevo l’ora di tornare in campo e farlo con un club storico come il Watford mi riempie di orgoglio. Sono entusiasta di allenarmi con i miei nuovi compagni e di giocare. Non vedo l'ora di dimostrare la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me”.

Il contesto medico e le normative

Questo trasferimento segna la ripresa della carriera di Bove dopo oltre un anno di stop, a causa dell’arresto cardiaco subito il 1° dicembre 2024 durante una partita con la Fiorentina. A seguito dell’episodio, gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, dispositivo che in Italia gli impediva di giocare secondo le norme sportive nazionali.

In Inghilterra, invece, la normativa consente ai calciatori con defibrillatore di continuare a competere, come già accaduto in passato con altri giocatori in situazioni analoghe. Una differenza normativa fondamentale per il prosieguo della sua carriera.

Il ritorno in campo

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Roma e con esperienze in prestito alla Fiorentina, torna così a giocare dopo un lungo periodo di inattività, pronto a dare il suo contributo al Watford nella corsa al ritorno in massima serie inglese.