Lo Zilvermeercross di Mol ha regalato un'edizione davvero durissima, che sia i protagonisti che gli appassionati non dimenticheranno velocemente. Il freddo intenso ha trasformato la pioggia in neve, rendendo il fondo sabbioso una fanghiglia infida e i tratti più veloci una pericolosa trappola. Allo scenario suggestivo quanto brutale si è aggiunto lo spettacolo di una sfida che tutti attendevano da tempo, tra gli eterni rivali Mathieu Van der Poel e Wout van Aert. La netta supremazia del campione del mondo aveva smontato ogni possibilità di vero confronto diretto nelle scorse gare, ma qui, in queste condizioni estreme, van Aert è apparso in grado di giocarsela alla pari con l'antico rivale.

Dopo un testa a testa durato per buona parte della corsa, van Aert è però caduto in una curva veloce con il fondo completamente innevato. Il belga ha provato a ripartire, ma molto dolorante e claudicante, è stato costretto al ritiro, lasciando così strada libera a Mathieu Van der Poel, che ha siglato una sofferta ottava vittoria stagionale.

F*CK. Duel gone. 😢 🇳🇱 Mathieu van der Poel could just avoid a crash in the Felipe Orts corner but 🇧🇪 Wout van Aert couldn't. It's Van Aert's first DNF ever in an Elite race. Hopefully his injury isn't too bad. 🍀pic.twitter.com/6e4U6os1IA — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 2, 2026

Van Aert costretto al ritiro

La tappa di Mol dell'Exact Cross è stata una vera corsa ad eliminazione a causa delle condizioni atmosferiche davvero difficili, con freddo intenso e una nevicata a tratti copiosa.

Nelle fasi iniziali sono subito rimasti al comando Mathieu Van der Poel, Wout van Aert, Toon Aerts e Felipe Orts Lloret.

Van der Poel e van Aert hanno presto fatto vedere di avere qualcosa in più, anche se Aerts si è dimostrato molto forte in alcuni passaggi ed è riucito a rimanere vicino ai due grandi campioni. In un tratto di sabbia, VDP ha però allungato in maniera potente, scavando velocemente un bel solco tra sè e gli avversari. Il campione del mondo è però poi incappato in una caduta che gli ha fatto perdere qualche secondo. Van Aert ha cominciato a recuperare, apparendo molto a suo agio in questa giornata così rigida. Il belga è riuscito a riprendere il grande rivale, concretizzando così quella sfida diretta che tutti gli appassionati di ciclocross aspettavano da tempo.

I due campioni hanno comandato la corsa per qualche giro, tra la neve e le insidie di un percorso sempre più al limite, finchè van Aert è scivolato in una curva veloce a destra. Il belga si è ferito ad un ginocchio ed è apparso particolarmente sofferente quando ha tentato di riprendere la corsa. Dopo poche pedalate, van Aert si è così dovuto fermare ai box, l'ennesimo colpo negativo in una carriera che è ormai diventata un percorso ad ostacoli.

Mathieu Van der Poel è così andato a vincere al termine di una corsa molto sofferta. Aerts e Orts LLoret hanno completato il podio, con Wyseure al quarto posto.

'E' stata una vera lotta'

"Questa è una delle mie gare preferite, ma in queste condizioni è davvero dura" ha commentato VDP al termine della corsa.

"Avevo mani e piedi così freddi che è stata una vera lotta. Sono anche caduto perché non riuscivo a staccarmi dal pedale. Sono stati la sabbia e i piedi freddi a farmi cadere. No, non mi sono divertito. Ci sono gare in cui mi sono divertito di più. Ho sofferto molto il freddo" ha continuato il campione del mondo, che ha parlato anche della caduta di Wout van Aert.

"Stava diventando davvero scivoloso. L'ho sentito, spero che non sia troppo grave. È stata una gara serrata fino alla caduta, quindi è un peccato che la gara sia stata decisa da un incidente" ha concluso Mathieu Van der Poel.