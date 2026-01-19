Francesco Maestrelli, al debutto nel tabellone principale di uno Slam, ha superato il primo turno agli Australian Open, sconfiggendo il francese Terence Atmane al termine di una maratona di cinque set. Contestualmente, Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dal russo Andrey Rublev.

Esordio vincente per Maestrelli

Il tennista pisano, 23 anni, ha avuto la meglio su Atmane (n. 64 ATP) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1, in un match durato tre ore e ventitré minuti. Maestrelli, proveniente dalle qualificazioni, aveva raggiunto il suo best ranking (n.

137) appena due settimane prima.

Arnaldi sconfitto da Rublev

Matteo Arnaldi, numero 65 del ranking mondiale, è stato sconfitto da Andrey Rublev (n. 15 ATP e testa di serie n. 13) con un risultato di 6-4, 6-2, 6-3. L'incontro si è concluso in meno di due ore, con Rublev particolarmente efficace al servizio e abile nell'annullare tutte le palle break. Arnaldi, invece, ha avuto difficoltà soprattutto con la prima palla (52% di prime in campo) e ha ceduto il servizio in cinque occasioni.

Il contesto e le prospettive

Per Maestrelli, questo successo rappresenta un risultato storico: la prima vittoria in un main draw Slam, ottenuta dopo aver superato le qualificazioni e aver raggiunto il suo best ranking.

Per Arnaldi, si tratta di una battuta d'arresto che sembra confermare le difficoltà fisiche che lo hanno afflitto nelle ultime settimane.

Le condizioni fisiche di Arnaldi

Arnaldi ha rivelato di aver sofferto a causa di un fastidio al piede, che lo ha limitato fin dall'inizio dell'incontro. “Sapevo di non essere al 100%, già al secondo o terzo game ho fatto un paio di scivolate e ho iniziato a sentire il fastidio al piede. Da quel momento è stato un match di sofferenza, difficile”, ha spiegato il tennista ligure, aggiungendo: “In teoria adesso è risolto, da tutte le analisi e i controlli che sono stati fatti il piede è a posto, però continua a far male”.