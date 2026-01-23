Ester Ledecka è tornata a gareggiare nella Coppa del Mondo di snowboard alpino dopo oltre un anno di assenza, imponendosi con una vittoria netta nel gigante parallelo (PGS) di Simonhöhe, in Austria. La competizione si è svolta in preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina.

Ritorno trionfale e dominio in gara

La trentenne ceca, assente dalle competizioni dalla fine del 2024, ha ripreso la sua attività agonistica con un successo convincente. In semifinale ha affrontato la giapponese Miki, per poi conquistare la vittoria nella finalissima con un margine di 43 centesimi sulla neerlandese Michelle Dekker.

Miki si è classificata quarta, superata anche dalla connazionale Maderova nella Small Final.

Le azzurre restano fuori dal podio

Le atlete italiane non sono riuscite a salire sul podio in questa tappa. Jasmin Coratti e Lucia Dalmasso sono state eliminate ai quarti di finale, entrambe sconfitte da Ledecka. Elisa Caffont è uscita già agli ottavi, perdendo così la leadership nella classifica generale.

Contesto olimpico e ambizioni

Il successo di Simonhöhe arriva a pochi giorni dalle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina, dove Ledecka punta al tris dopo gli ori conquistati a PyeongChang e Pechino. Il ritorno alla vittoria nel PGS conferma la sua versatilità e la sua condizione in vista dei Giochi.

Qualificazioni e contesto della tappa

Nelle qualificazioni femminili del PGS di Simonhöhe, Ledecka ha fatto registrare il miglior tempo con 1’04"96. Dietro di lei, Lucia Dalmasso si è qualificata seconda con 1’05"23, a 27 centesimi dalla vetta. Anche Jasmin Coratti (ottava) ed Elisa Caffont (dodicesima) hanno ottenuto il pass per le fasi finali. Questa tappa segue quella di Bansko e rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri in vista delle fasi decisive della Coppa del Mondo di PGS.