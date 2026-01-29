La Dolomiti Energia Trento è ufficialmente qualificata ai playoff di EuroCup. La certezza è arrivata grazie alla sconfitta subita dal ratiopharm Ulm contro il JL Bourg‑en‑Bresse in Francia. Con un record di dieci vittorie e sei sconfitte, l’Aquila Basket, guidata da coach Massimo Cancellieri, festeggia la sua migliore stagione continentale degli ultimi anni.

Il percorso verso la qualificazione

La matematica qualificazione è stata raggiunta in virtù della combinazione tra il risultato negativo di Ulm e la classifica attuale del girone B. Trento occupa la quarta‑quinta posizione insieme al Buducnost.

La squadra dista solo una vittoria dal duo Turk Telekom‑Besiktas, contro cui però è in svantaggio negli scontri diretti (0‑2 con Ankara, 1‑1 con Besiktas e differenza canestri sfavorevole), così come nei confronti della capolista Bourg‑en‑Bresse (1‑1 e differenza canestri di –13).

Prospettive e calendario da qui ai playoff

Pur avendo ormai assicurata la qualificazione agli ottavi di finale, Trento punta a migliorare la propria posizione in classifica. Entrare come terza o quarta significherebbe giocare l’ottavo in casa, un vantaggio non trascurabile, considerando che gli ottavi si disputano in gara secca. Le prime due classificate, invece, accedono direttamente ai quarti, sempre in gara secca con fattore campo a favore.

Le semifinali e la finale si giocheranno al meglio delle due gare su tre, con inizio previsto per il 10‑11 marzo. Nel frattempo, Trento ha ancora due partite da disputare: il 4 febbraio contro i Niners Chemnitz e il 10 febbraio contro Ulm.

La vittoria contro Besiktas

In una partita recente, l’Aquila ha ottenuto una vittoria prestigiosa contro il Besiktas, capolista del girone B, imponendosi per 87‑74 alla BTS Arena. DJ Steward è stato il migliore in campo con diciannove punti, seguito da Jogela con diciassette, grazie a quattro triple consecutive nell’ultimo quarto, e Jakimovski con una doppia doppia da quindici punti e dieci rimbalzi. Quella vittoria ha avvicinato ulteriormente la qualificazione ai playoff, che sarebbe potuta arrivare già il giorno successivo in caso di sconfitta di Bourg‑en‑Bresse contro Ulm.