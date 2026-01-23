L’EA7 Milano subisce la terza sconfitta consecutiva in Eurolega, cedendo 82-86 allo Zalgiris Kaunas al PalaLido. Il risultato complica le speranze di qualificazione alla post-season, con un record di undici vittorie e tredici sconfitte.

Partita a strappi e finale amaro

Milano inizia con energia, grazie al duo Shields-Nebo, portando la squadra sul +11 (21-10). Kaunas risponde prontamente, pareggiando sul 22-22. L’Olimpia tenta un nuovo allungo con un parziale di 8-0, ma gli ospiti chiudono il primo tempo avanti di un punto (44-45). Nel terzo quarto, Milano sembra riprendere il controllo con un 13-2, che vale il 67-60 al 29’, con Shields protagonista (15 punti nel periodo, 27 totali).

Nel finale, però, emergono i giocatori lituani: Maodo Lo riporta la parità, poi Sleva e Francisco firmano il sorpasso e l’allungo decisivo (76-80), gestito fino alla sirena.

Il contesto e le conseguenze della sconfitta

Questo è il terzo ko consecutivo per Milano in Eurolega, e ora la post-season appare più distante. Il parziale decisivo tra il trentatreesimo e il trentanovesimo minuto è stato di 4-16, con un solo canestro dal campo realizzato. I tifosi ospiti hanno potuto festeggiare la vittoria.

La cronaca della partita

Milano ha pagato un ultimo quarto difficile, simile a quello contro la Stella Rossa, perdendo un altro scontro diretto casalingo per la zona play-in. Lo Zalgiris ora ha tre partite di vantaggio in classifica su Milano, che resta in una posizione critica per la qualificazione ai playoff.