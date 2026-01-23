Il Bologna fatica, spreca occasioni e alla fine ottiene solo un pareggio contro il Celtic nella settima giornata della fase a girone unico di Europa League, giocata al Dall’Ara.

La squadra di Vincenzo Italiano va sotto dopo appena cinque minuti per un grave errore di Skorupski, che regala palla a Maeda: Hatate insacca a porta vuota. Nonostante l’espulsione di Hatate al 35’ per un fallo su Miranda, il Celtic raddoppia al 40’ con Trusty, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa il Bologna reagisce: al 58’ Dallinga accorcia su assist di Odgaard, e al 72’ Rowe firma il pareggio con un sinistro potente da fuori area.

Nonostante il predominio territoriale, i rossoblù non trovano il gol vittoria.

Pareggio con rimpianti

Il pareggio, pur utile in ottica qualificazione, lascia il Bologna con qualche rimpianto. La squadra ha dominato la ripresa, ma non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica per ottenere i tre punti che avrebbero messo in sicurezza la classifica europea. Un’occasione persa.

La situazione nel girone

Il Bologna sale a dodici punti nel girone, ma la qualificazione diretta agli ottavi resta in bilico e dipenderà dall’ultima giornata. Il Celtic, nonostante l’inferiorità numerica per quasi un’ora, porta a casa un punto prezioso che mantiene vive le sue speranze di accedere ai playoff.

La partita è stata caratterizzata da una reazione decisa nella ripresa, con ben sedici calci d’angolo, dieci tiri in porta e sessantotto cross a favore del Bologna, ma senza il gol decisivo. Il Celtic, invece, ha saputo resistere chiudendosi con ordine e sfruttando la fase iniziale favorevole.