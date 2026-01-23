La Roma conquista una vittoria cruciale nella settima giornata della fase a girone unico di Europa League, superando lo Stoccarda per 2-0 all’Olimpico. Protagonista assoluto Niccolò Pisilli, autore di una doppietta che avvicina la squadra alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

La partita e i protagonisti

Al 40’ del primo tempo, Pisilli sblocca il risultato con un preciso destro, finalizzando un assist di Soulé, abile ad aprire un varco sulla destra per il centrocampista giallorosso. Il raddoppio arriva al 90’+3: Dybala serve nuovamente Pisilli, che entra in area e supera Nubel con un tiro sul primo palo.

Grazie a questo successo, la Roma si assicura almeno un posto nei playoff per l'accesso agli ottavi. Tuttavia, se il girone terminasse oggi, si classificherebbe tra le prime otto, accedendo direttamente alla fase a eliminazione diretta.

Scelte tattiche e formazione

L'allenatore ha optato per un ampio turnover, con sette cambi rispetto alla formazione abituale, ma la squadra ha dimostrato comunque grande efficacia. In difesa, Celik è stato adattato al ruolo di centrale insieme a Ziolkowski e Ghilardi. Svilar si è distinto con interventi decisivi, mentre in attacco Soulé e Dybala hanno fornito gli assist vincenti per i gol di Pisilli. Il tecnico può ora prepararsi con fiducia alla prossima sfida contro il Panathinaikos, un match che deciderà la qualificazione diretta.

Il momento decisivo

La doppietta di Pisilli (al 40’ e al 93’) si è rivelata determinante per l’ottavo successo consecutivo della Roma in Europa. La squadra sale così a quindici punti in classifica, attestandosi al sesto posto. Lo Stoccarda rimane fermo a dodici punti, in dodicesima posizione. La Roma affronterà il Panathinaikos in Grecia nell’ultima giornata, mentre in campionato è attesa dalla sfida contro il Milan.