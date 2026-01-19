L’Italia è stata sconfitta dall’Ungheria per 32-26 nella seconda partita del Gruppo F agli Europei di pallamano in Svezia, compromettendo la qualificazione alla seconda fase del torneo.

La gara, disputata il 18 gennaio 2026, si è chiusa sul punteggio di 32-26 (14-13 all’intervallo), risultato che segue la sconfitta all’esordio contro l’Islanda e sancisce l’eliminazione degli azzurri dalla competizione.

Il risultato

L’incontro è stato equilibrato fino all’intervallo, chiuso sul 14-13 per l’Ungheria, ma nella ripresa i magiari hanno preso il largo, imponendosi con un margine di sei reti.

La doppia sconfitta contro squadre più quotate ha reso inevitabile l’uscita dell’Italia dalla corsa al Main Round.

Verso i prossimi impegni

Nonostante l’eliminazione, resta da disputare la terza e ultima partita del girone contro la Polonia, che metterà in palio il terzo posto. Questo piazzamento è importante in chiave qualificazione ai Mondiali 2027, poiché garantirebbe l’accesso diretto al terzo turno di qualificazione, evitando lo spareggio di marzo contro la Lettonia.

La partita si è giocata alla Kristianstad Arena, dove l’Italia è tornata a disputare una fase finale europea dopo ventotto anni. L’Ungheria, quinta in Europa nel 2024, ha risolto la partita nel quarto d’ora conclusivo, grazie anche alle sette parate decisive del portiere Laszlo Bartucz, subentrato a Palasics nei minuti finali.

Il calendario del Gruppo F vede ora l’Italia affrontare la Polonia il 20 gennaio alle 18:00, con in palio il terzo posto utile per la qualificazione ai prossimi Mondiali.