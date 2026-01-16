Questa settimana, la Utilita Arena di Sheffield ospita i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. Oggi è il giorno della Rhythm Dance, competizione che inaugura la gara di danza su ghiaccio. La coppia italiana formata da Charléne Guignard e Marco Fabbri è pronta a scendere in pista per affrontare Lilah Fear e Lewis Gibson (Gran Bretagna) e Allison Reed e Saulius Ambrulevičius (Lituania).

La competizione

Guignard e Fabbri arrivano all'appuntamento dopo alcuni mesi difficili, caratterizzati da giudizi severi e risultati altalenanti. Fear‑Gibson li hanno superati sia al Grand Prix de France che all’NHK Trophy, mentre Reed‑Ambrulevičius si sono confermati tra i protagonisti nella corsa al podio.

Gli obiettivi

Per la coppia azzurra, guidata da Barbara Fusar Poli e stabilmente tra le migliori d’Europa da quattro stagioni, la Rhythm Dance è un momento chiave. L’obiettivo è restare agganciati ai britannici in termini di punteggio, per poi giocarsi il tutto per tutto nella Free Dance, dove l’esperienza e la completezza del loro pattinaggio possono fare la differenza. Il programma odierno, sulle note di “Diamanti” di Giorgia, potrebbe essere l’arma decisiva per emozionare pubblico e giuria.

Gli altri italiani in gara

Oltre a Guignard e Fabbri, l’Italia schiera anche Viktoria Manni e Carlo Roethlisberger, che puntano a migliorare il quindicesimo posto ottenuto nella scorsa edizione dei Campionati Europei.

Il precedente

Al Grand Prix NHK Trophy di Osaka, a novembre, Guignard‑Fabbri si erano piazzati secondi dopo la Rhythm Dance con un punteggio di 76,36, a circa cinque punti dai britannici Fear‑Gibson, primi con 81,57. La prova italiana era iniziata in modo contratto, con un errore nei twizzles, ma aveva evidenziato elementi solidi come il sollevamento stazionario e le sequenze di passi. Le componenti tecniche, tuttavia, erano risultate inferiori rispetto ai rivali.