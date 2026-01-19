I Campionati Europei di scherma, previsti a Tallinn dal 16 al 21 giugno 2026, sono a rischio. La causa è una decisione politica che impedisce l’ingresso in Estonia di atleti russi e bielorussi.

La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha chiesto all’Estonia una conferma scritta che garantisca l’accesso a tutti gli atleti, a prescindere dalla nazionalità. Le autorità estoni hanno però rifiutato di firmare tale documento, mantenendo una politica di “tolleranza zero” verso i cittadini di Russia e Bielorussia. In mancanza di questa garanzia, la manifestazione potrebbe essere spostata.

La posizione della Federazione Internazionale di Scherma

La misura restrittiva adottata dall’Estonia risale all’inizio del conflitto in Ucraina. La FIE ha formalmente richiesto una deroga per consentire la partecipazione degli atleti russi e bielorussi, che gareggiano con lo status di “Atleti Individuali Neutrali”. Già nella stagione precedente, questi atleti avevano ottenuto risultati significativi ai Mondiali 2025, come l’oro nella sciabola di Yana Egoran e l’argento nel fioretto di Kirill Borodachëv.

Aivar Paalberg, segretario generale della Federazione estone di scherma, ha dichiarato che la possibilità di perdere l’organizzazione dell’evento è concreta. Se non verranno fornite garanzie in tempi brevi, la rassegna continentale sarà trasferita in un’altra città.

La Francia si candida come nuova sede

Dopo il potenziale ritiro dell’Estonia, la Francia si è proposta come nuova sede per i Campionati Europei 2026. Antony, nella regione dell’Île-de-France, è la città designata per ospitare la manifestazione dal 16 al 21 giugno. La candidatura francese è stata presentata e approvata rapidamente, con un dossier pronto in tempi record, come ha spiegato Rémy Delhomme, presidente della Federazione francese di scherma.

La decisione è motivata dalla necessità di garantire la partecipazione degli atleti russi e bielorussi, che potranno gareggiare sotto bandiera neutrale, senza inno nazionale, in linea con le disposizioni della FIE e del Comitato Olimpico Internazionale.

Una scelta pragmatica, per non privare nessuno della competizione.

La FIE ha chiarito che, per ospitare un evento internazionale, lo Stato deve fornire una conferma scritta che garantisca l’accesso a tutti gli atleti senza discriminazioni. Il rifiuto dell’Estonia ha reso inevitabile la perdita dei diritti organizzativi.

La scelta di Antony è stata favorita dalla vicinanza a Parigi e dalla capacità organizzativa già dimostrata in eventi europei. La Francia ospiterà anche l’edizione 2028 dei Campionati Europei di scherma, confermando il suo ruolo centrale in questa disciplina.