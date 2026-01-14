Ai Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in corso a Sheffield, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini rappresenteranno l’Italia nella gara a coppie. La decisione è stata presa dopo il forfait di Sara Conti e Niccolò Macii, dovuto a un risentimento fisico di lei.

La competizione

La rassegna continentale si svolge a Sheffield. Il programma corto delle coppie ha aperto la competizione. Ghilardi e Ambrosini, già medagliati con l’argento nel 2023 e il bronzo nel 2024, puntano a confermare il loro valore, pur in assenza dei campioni d’Europa 2023 e argento 2024, Conti e Macii.

Avversari e ambizioni

Tra i principali avversari figurano i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, detentori del titolo. Attenzione anche ai georgiani Anastasia Metelkina e Luka Berulava (argento nel 2024 e bronzo nel 2025) e agli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatechenko, quarti nelle ultime due edizioni e reduci dalla loro prima Finale Grand Prix. Per Ghilardi e Ambrosini, l’obiettivo è conquistare la terza medaglia europea della carriera, cercando di limitare gli errori tecnici, soprattutto nei salti.

Programma e team Italia

La gara delle coppie è iniziata mercoledì 14 gennaio con lo short program, seguito dal libero giovedì 15 gennaio. L’Italia schiera una rappresentativa composta da quattordici atleti, con almeno due presenze in ciascuna delle quattro discipline: singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza.

Assenza pesante

Conti e Macii, oro europeo nel 2023 e argento nel 2025, hanno conquistato anche due bronzi mondiali, a Saitama 2023 e Boston 2025, garantendo all’Italia due posti per i Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026. Il loro forfait rappresenta un’assenza significativa per la squadra azzurra, che ora ripone le proprie speranze in Ghilardi e Ambrosini.