L’Italia apre il suo percorso agli Europei 2026 di calcio a 5 sabato 24 gennaio, affrontando alle 14:30 alla Stozice Arena di Lubiana, in Slovenia, il Portogallo. La Nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Salvo Samperi, si trova immediatamente di fronte i campioni in carica, considerati tra i principali favoriti del torneo.

Un debutto impegnativo contro i campioni

La partita inaugurale del Gruppo D rappresenta un banco di prova immediato per l’Italia. La squadra azzurra ha raggiunto la fase finale superando uno spareggio contro il Kazakistan.

Il torneo vede la partecipazione di sedici squadre, suddivise in quattro gironi. Le prime due classificate di ogni gruppo avanzeranno alla fase a eliminazione diretta.

Il Portogallo è riconosciuto come un avversario di altissimo livello, forte di un organico ricco di talento e con una consolidata abitudine alla vittoria. Ottenere un risultato positivo in questa partita d’esordio significherebbe lanciare un segnale forte e incidere sugli equilibri del girone fin da subito.

Le dichiarazioni del capitano

Il capitano Carmelo Musumeci ha descritto l’avvicinamento alla competizione: “Sono stati dieci giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio.

Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”.

Per Musumeci, questa sarà la prima fase finale da capitano, un ruolo che accentua il suo senso di responsabilità: “Qui in Slovenia sarà la mia prima fase finale da capitano e questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità. Voglio trasmettere ai miei compagni l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un Paese che nel futsal ha avuto una storia importante.”

Il calendario del girone

Dopo l’esordio contro il Portogallo, l’Italia disputerà le successive partite del girone martedì 27 gennaio contro la Polonia alle ore 20:30 e giovedì 29 gennaio contro l’Ungheria alla stessa ora.

Entrambi gli incontri saranno cruciali per conquistare il passaggio del turno verso i quarti di finale.

Contesto del torneo

Il torneo si svolge tra Lettonia, Lituania e Slovenia, dal 21 gennaio al 7 febbraio, e costituisce la tredicesima edizione degli Europei di calcio a 5. Il Portogallo detiene il titolo di campione in carica, avendo trionfato nelle ultime due edizioni, nel 2018 e nel 2022. L’Italia, vincitrice del titolo europeo nel 2003 e nel 2014, pur non essendo tra le principali favorite, è considerata una squadra capace di creare difficoltà e risultare un avversario ostico.