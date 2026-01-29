Il Setterosa ha concluso la prima fase degli Europei senior di pallanuoto femminile in corso a Funchal con una vittoria netta contro la Turchia, imponendosi per 25‑11. Questo risultato conferma il primo posto nel girone di qualificazione.

Una vittoria senza storia

Le azzurre, già certe del primato nel Gruppo C, hanno affrontato la Turchia, già eliminata, nell’ultimo incontro della fase a gironi. Il match si è aperto con un parziale di 6‑0 in meno di quattro minuti, grazie alle reti di Marletta (doppietta), Bettini, Ranalli, Cocchiere e Meggiato.

La Turchia ha segnato solo dopo sei minuti e mezzo, ma Cergol ha subito allungato il vantaggio italiano. Nel secondo tempo l’Italia ha gestito il margine, con Bettini, Gant e Cocchiere a rispondere ai tentativi di rimonta delle avversarie, mentre Ivanova ha fissato il punteggio sull’11‑6 a metà gara.

Nel terzo periodo la Turchia si è riportata a quattro gol di distanza, ma Ranalli e Cergol hanno ristabilito il +6. Tabani ha poi segnato il 14‑8. Le azzurre hanno alzato l’intensità in difesa, con Leone, Cocchiere e una doppietta di Ranalli che hanno portato al 18‑9, doppiando le avversarie. Nell’ultimo quarto il Setterosa ha continuato a segnare con Ranalli, Cocchiere, Meggiato e Giustini, raggiungendo il massimo vantaggio sul 22‑9.

Dopo otto gol consecutivi delle italiane, la Turchia ha segnato su rigore, ma Bacelle ha risposto immediatamente. Le anatoliche hanno segnato ancora con Yermakova, poi Marletta ha chiuso il match con un gol in superiorità e uno su rigore, fissando il risultato sul definitivo 25‑11.

Qualificazione e prospettive

Con questo successo, il Setterosa chiude la prima fase a punteggio pieno e si qualifica alla seconda fase, dove ripartirà con tre punti. Nel nuovo girone (Girone E) affronterà Grecia e Francia, con le elleniche che partiranno anch’esse da quota tre. Le prime due classificate di questo raggruppamento accederanno alle semifinali, incrociando le prime due dell’altro girone della seconda fase, composto da Spagna, Ungheria, Israele e Paesi Bassi.

Il percorso verso la seconda fase

Il successo per 25‑11 conferma la superiorità del Setterosa in questa prima fase, dopo le vittorie precedenti contro Croazia e Serbia. Nella partita contro la Serbia, l’Italia si era imposta per 17‑6, con tripletta di Giustini, Bianconi e Marletta, ottenendo la qualificazione con un turno di anticipo. Anche in quella occasione, le azzurre avevano mostrato una difesa più solida rispetto all’esordio contro la Croazia.