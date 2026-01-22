Il Settebello è pronto a scendere in acqua per una sfida importante: venerdì sera, a Belgrado, l’Italia affronterà la Serbia nella semifinale degli Europei di pallanuoto. Nella stessa giornata, Grecia e Ungheria si contenderanno l’altro posto disponibile per la finale.

Le semifinali degli Europei di Belgrado

Le due semifinali degli Europei di Belgrado sono in programma venerdì: alle ore 17:00 la Grecia, imbattuta con sei vittorie, sfiderà l’Ungheria, che ha ottenuto il pass grazie a una vittoria ai tiri di rigore contro la Spagna, con il portiere Soma Vogel protagonista.

Alle ore 20:30 toccherà all’Italia, reduce da una vittoria cruciale contro la Croazia, affrontare la Serbia padrona di casa, campione olimpica, in una partita che si preannuncia impegnativa per gli azzurri.

Il cammino dell’Italia verso la semifinale

L’Italia ha conquistato la semifinale battendo la Croazia grazie a una solida prova difensiva e a un Marco Del Lungo in grande forma, con oltre il sessanta per cento di parate. Il Settebello si conferma tra le migliori quattro d’Europa per la seconda volta consecutiva, affrontando la Serbia senza la pressione del risultato obbligato, ma con la voglia di sorprendere e di continuare a crescere.

La vittoria contro la Croazia

Il Settebello ha ottenuto il pass per la semifinale battendo la Croazia 13-10, grazie a una difesa efficace e a un attacco ben orchestrato, con Pippo Ferrero autore di quattro reti, tra cui due rigori decisivi nel finale.

Marco Del Lungo è stato determinante.

La semifinale contro la Serbia si giocherà venerdì alle ore 20:30 alla Belgrade Arena. Le semifinali saranno trasmesse in diretta su RaiSportHD e in streaming su Rai Play.