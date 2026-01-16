A Belgrado è iniziata la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile. L’Italia, prima classificata del Gruppo D, si presenta nel Gruppo F forte dei punti conquistati negli scontri diretti della prima fase.

La composizione del Gruppo F

Nel nuovo raggruppamento, Italia e Grecia guidano con sei punti, ottenuti contro le altre squadre qualificate del Gruppo D. Seguono Croazia e Romania con tre punti, mentre Turchia e Georgia sono a zero.

Il calendario degli Azzurri

Il Settebello scenderà in vasca sabato 17 gennaio alle 15.30 contro la Georgia.

Lunedì 19 gennaio alle 18.00 affronterà la Grecia, per poi concludere il girone mercoledì 21 gennaio alle 18.00 contro la Croazia. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma venerdì 23 gennaio.

Il percorso dell’Italia

L’Italia ha concluso la prima fase a punteggio pieno nel Gruppo D, grazie a tre vittorie consecutive contro Turchia, Slovacchia e Romania. I risultati ottenuti contro le due squadre qualificate (Turchia e Romania) sono stati determinanti per la classifica del Gruppo F.

Il formato del torneo

Il regolamento degli Europei prevede che le prime tre classificate di ogni girone della prima fase accedano alla seconda fase, formando due nuovi raggruppamenti da sei squadre.

In questa fase, ogni squadra conserva i punti conquistati contro le altre qualificate del proprio girone iniziale e sfida le tre nuove avversarie provenienti dall’altro girone. Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano per le semifinali.