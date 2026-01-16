L’Italia maschile di pallanuoto, reduce da un percorso netto nella prima fase degli Europei di Belgrado, affronta domani la Georgia nella seconda fase a gironi, con l’obiettivo di centrare l’accesso alle semifinali.

Il cammino nella prima fase

Il Settebello ha chiuso la prima fase del girone D con tre vittorie su tre: 19‑8 contro la Turchia, 17‑12 contro la Slovacchia e 20‑6 contro la Romania, conquistando il primo posto con nove punti. Undici giocatori sono andati a segno nella vittoria contro la Romania, con Mario Del Basso autore di una quaterna e triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi.

Il ct ha sottolineato la concentrazione della squadra e l’importanza di mantenere alta la concentrazione nel prossimo girone.

Il calendario della seconda fase

La seconda fase prevede un girone da sei squadre (gruppo F), in cui l’Italia si porta dietro i risultati ottenuti contro le avversarie già affrontate nella prima fase. Gli azzurri affronteranno la Georgia sabato alle ore 15:30, poi la Grecia lunedì alle ore 18:00 e infine la Croazia mercoledì alle ore 18:00. Le prime due classificate accederanno alle semifinali.

L'avversario: la Georgia

La Georgia, inserita nel gruppo F, non ha ancora conquistato punti nella seconda fase e rappresenta un avversario da non sottovalutare, soprattutto per via delle individualità di valore e del progetto di crescita avviato con giocatori naturalizzati dai paesi dell’ex Jugoslavia.

La diretta streaming della partita sarà disponibile su RaiPlay Sport 2 e su EurovisionSport.com, mentre OA Sport offrirà la cronaca testuale in tempo reale. La partita non sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiSport HD.

Verso le semifinali

L’Italia parte con il favore del pronostico, forte del primato nel girone D e di una difesa solida. Tuttavia, la seconda fase richiede continuità e attenzione: il match contro la Georgia è il primo passo verso le semifinali e non ammette cali di tensione. La strada è ancora lunga, ma l'obiettivo è chiaro.