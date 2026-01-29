Inizia con il piede giusto l'avventura di Remco Evenepoel alla RedBull Bora hansgrohe. Il bicampione olimpico ha debuttato oggi con la sua nuova squadra vincendo il Trofeo Ses Salines, seconda prova della Challenge Maiorca, che quest'anno ha proposto un'inedita formula a cronosquadre. Su un percorso velocissimo, da quasi sessanta all'ora di media, Evenepoel e compagni hanno sfoderato una prova convincente, battendo di 4'' la Movistar e di 17'' la Jayco AlUla, mentre la UAE Emirates ha un po' deluso finendo al quarto posto.

👀🚴🏼‍♂️ Lo han llamado "𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀𝐉𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐒𝐈𝐆𝐋𝐎"



🇧🇪 @EvenepoelRemco ya rueda con Red Bull-BORA en la crono por equipos de la #ChallengeMallorca



📺 Sigue sus primeros pasos en Eurosport 2️⃣ y @StreamMaxES #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/m54GUdMEhE — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 29, 2026

Inedita cronosquadre a Maiorca

Dopo la vittoria di Antonio Morgado nella giornata d'apertura di ieri, la Chalenge Maiorca è proseguita oggi con la seconda prova, il Trofeo Ses Salines. Solitamente adatta a corridori veloci, la corsa si è però reinventata in una cronosquadre di 23 km. Il percorso si è rivelato particolarmente veloce, pressochè pianeggiante e senza curve, se non una svolta a 180 gradi a metà tracciato.

La RedBull Bora hansgrohe era attesissima per il debutto di Evenepoel. La squadra tedesca ha schierato una formazione molto forte, con anche Lipowitz e il campione del mondo under 23 Lorenzo Mark Finn, la stella emergente del ciclismo italiano. I RedBull non hanno deluso le aspettative, guidati da un Evenepoel che ha fatto turni lunghissimi in testa al trenino. La prima parte di corsa è stata molto equilibrata. All'intertempo di metà tracciato, Movistar, Jayco , Tudor e RedBull sono transitate tutte racchiuse in un paio di secondi, con invece la UAE Emirates già più attardata a 14''.

Ora si sale con il Trofeo Serra de Tramuntana

La parte di ritorno, con più vento, ha scavato le differenze che hanno delineato la classifica finale.

La RedBull ha fatto valere la propria forza, volando a quasi sessanta di media per segnare il miglior tempo con 4'' sulla Movistar di Mas, Romeo e Milesi e 17'' sulla Jayco di Matthews.

La UAE è stata più incisiva nella fase di ritorno ed è risalita al quarto posto appena davanti alla Tudor.

La Challenge Maiorca prosegue domani, venerdì 30 gennaio, con il Trofeo Serra de Tramuntana. Il percorso è impegnativo, con le salite al Puig Major, al Coll de Soller e al Coll de sa Batalla, una scalata di 8 km al 5% con scollinamento in prossimità dell'arrivo. Al via sono annunciati, tra gli altri, anche Evenepoel, Lipowitz, Scaroni e Morgado.