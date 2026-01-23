La Scuderia Ferrari ha svelato oggi a Maranello la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026, la SF‑26, affidata a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. La presentazione si è svolta sul circuito di Fiorano, dove la vettura ha effettuato i primi giri su una pista resa viscida dalla pioggia.

Design e caratteristiche tecniche della SF‑26

La livrea della SF‑26 colpisce per il contrasto tra il tradizionale rosso Ferrari e un abitacolo bianco in stile anni ’70, un richiamo estetico al passato della Scuderia. Le nuove monoposto del campionato 2026 sono più corte, strette e leggere rispetto al passato, con un carico aerodinamico ridotto tra il 15 e il 30 per cento.

Contesto e aspettative per la stagione 2026

La SF‑26 è stata presentata in un clima di attesa per il rilancio della squadra dopo una stagione precedente deludente. Il primo a scendere in pista è stato Hamilton, chiamato a riscattare un 2025 senza vittorie né podi, con un miglior piazzamento rappresentato da un quarto posto. Presenti anche i vertici della Ferrari, tra cui il presidente John Elkann, e centinaia di tifosi accorsi per assistere al debutto.

Dettagli tecnici della nuova monoposto

La SF‑26 ha debuttato con una sospensione anteriore di tipo push‑rod, in sostituzione della precedente configurazione pull‑rod utilizzata sulla SF‑25. Questa scelta è motivata dalla maggiore facilità di configurazione e affidabilità, pur con un potenziale leggermente inferiore in termini aerodinamici. Il progetto tecnico è stato descritto come “robusto e flessibile”, con l’obiettivo di consentire uno sviluppo continuo durante la stagione.