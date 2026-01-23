La Scuderia Ferrari ha svelato oggi a Fiorano la nuova monoposto SF‑26, destinata a competere nel Mondiale di Formula 1 2026. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno preso parte al primo shake down, segnando l’inizio di una stagione che si annuncia profondamente rivoluzionaria dal punto di vista tecnico.

Una vettura nel segno della rivoluzione tecnica

La SF‑26 è la prima Ferrari costruita secondo il nuovo regolamento tecnico, che prevede vetture più leggere, corte e strette, con aerodinamica attiva e l’eliminazione dell’effetto suolo. La power unit è stata profondamente rinnovata: l’MGU‑H è stato eliminato, mentre l’MGU‑K è stato potenziato fino a triplicare la componente elettrica, integrata in modo più stretto con il telaio.

Livrea e design: un richiamo al passato

La livrea della SF‑26 torna alla vernice lucida, con un rosso più acceso e dettagli in bianco nell’abitacolo e nella parte posteriore, creando un contrasto cromatico netto. Il design richiama modelli storici, con pance laterali corte, muso con presa d’aria allargata e sospensioni push‑rod, scelte tecniche che segnano un netto distacco dal passato.

Dichiarazioni dei protagonisti

Lewis Hamilton ha definito il 2026 “una sfida enorme per tutti, è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Quando si entra in una nuova era come questa tutto ruota attorno allo sviluppo, alla capacità di crescere come squadra e di farlo nella stessa direzione”.

Charles Leclerc ha aggiunto: “Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio… la gestione dell’energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi… una sfida stimolante che richiederà da parte di noi piloti un processo di adattamento rapido, che faccia leva inizialmente più sull’istinto e poi su un uso sempre maggiore di dati precisi”.

Il team principal Frederic Vasseur ha sottolineato: “Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito attorno a regolamenti diversi che pongono tutti di fronte a una sfida estremamente stimolante.

Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende. Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali il lavoro in vista dell’inizio della stagione”.

Dettagli tecnici della SF-26

La SF‑26 è stata presentata con un tocco estetico vintage anni Settanta, grazie alla combinazione di rosso lucido e bianco nell’abitacolo, e ha effettuato i primi giri su una pista bagnata a Fiorano. Le nuove monoposto del 2026 presentano carichi aerodinamici ridotti del 15‑30% rispetto al passato, in linea con le nuove normative tecniche.

Inoltre, la scelta delle sospensioni push‑rod, sia all’anteriore sia al retrotreno, rappresenta un ritorno a uno schema più prevedibile e configurabile, dopo l’esperimento pull‑rod della SF‑25. Il nuovo motore, denominato 067/6, è conforme alle regole 2026, utilizza carburanti sostenibili e ha eliminato l’MGU‑H, richiedendo una riorganizzazione completa della gestione energetica.