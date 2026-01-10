La Nazionale Under 18 femminile di pallavolo conquista con pieno merito la finale del Torneo WEVZA, manifestazione di qualificazione ai Campionati Europei di categoria 2026. Dopo aver dominato la pool B, le azzurrine del Direttore Tecnico Marco Mencarelli hanno superato l’Olanda in semifinale con il punteggio di 3-1, confermando solidità e crescita costante nel corso del torneo. La vittoria apre le porte all’ultimo atto della competizione, dove l’Italia affronterà il Belgio in una sfida che vale il pass diretto per la rassegna continentale in programma a Riga, in Lettonia, e Vilnius, in Lituania.

L’appuntamento decisivo è fissato per oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 20.00, ancora una volta sul parquet del Pala Preziuso di Foggia, teatro di un percorso fin qui impeccabile per la formazione guidata da Stefano Gregoris.

Italia-Belgio: la finale del Torneo WEVZA in diretta streaming

La finale del Torneo WEVZA tra Italia e Belgio sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo, consentendo ai tifosi di seguire un match di altissimo valore. Il Belgio arriva all’atto conclusivo dopo aver avuto la meglio sulla Francia al termine di una semifinale intensa e combattuta, risolta solo al tie-break con il punteggio di 3-2. La Francia affronterà invece l’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto, in programma sempre nella giornata di oggi alle ore 17.30.

Per l’Italia, la sfida contro il Belgio rappresenta l’ultimo passo del percorso, visto che in palio c’è la qualificazione ai Campionati Europei.

Il successo nella semifinale contro l’Olanda

La semifinale contro l’Olanda ha confermato ancora una volta la capacità delle azzurrine di alzare il livello del proprio gioco nei momenti chiave. Top scorer dell’incontro è stata Lisa Monari, protagonista assoluta con 23 punti messi a referto, ben supportata da Giulia Faleschini, anch’essa in doppia cifra con 12 punti, mentre per le orange si sono distinte Van Der Goot e Albertoe. L’avvio di gara ha visto l’Olanda partire con grande aggressività, costringendo coach Gregoris a utilizzare entrambi i time-out già nel primo set.

Nonostante il tentativo di rimonta finale, l’Italia ha ceduto il parziale per 22-25. Nel secondo set le azzurrine hanno però mostrato carattere, recuperando uno svantaggio importante grazie a un turno di servizio decisivo di Tessariol e trovando l’allungo finale con Monari per il 25-22. Da quel momento la partita ha cambiato volto: nel terzo set l’Italia ha dominato, imponendo ritmo e pressione costante fino al netto 25-10. Il quarto set ha seguito lo stesso copione, con le azzurrine sempre in controllo e capaci di chiudere definitivamente i conti sul 25-15 grazie a un muro di Monari.