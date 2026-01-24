L’Italia di calcio a 5 scende in campo sabato 24 gennaio alle 14:30 alla Arena Stožice di Lubiana per il debutto agli Europei 2026, affrontando subito il Portogallo, campione in carica e tra le squadre più temibili del torneo.

Contesto e avversari

La fase finale dell’Europeo, giunto alla sua tredicesima edizione, si svolge in Lettonia, Lituania e Slovenia, con la finale prevista per il 7 febbraio. L’Italia è inserita nel girone D insieme a Portogallo, Polonia e Ungheria. Il Portogallo è considerato la favorita per il primo posto, mentre gli azzurri sono visti come avversari scomodi.

Polonia e Ungheria completano il raggruppamento, con la Polonia in crescita e l’Ungheria sulla carta avversario più abbordabile.

Obiettivi e protagonisti

La squadra guidata dal commissario tecnico Salvo Samperi punta al riscatto dopo l’eliminazione nella fase a gironi dell’Europeo 2022, quando fu sconfitta dal Kazakistan per 4‑1. L’accesso all’edizione 2026 è arrivato grazie alla vittoria negli spareggi contro lo stesso Kazakistan. In passato l’Italia ha vinto il titolo europeo nel 2003 e nel 2014.

Il capitano Carmelo Musumeci ha sottolineato: “Sono stati dieci giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”.

Ha aggiunto: “Qui in Slovenia sarà la mia prima fase finale da capitano e questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità. Voglio trasmettere ai miei compagni l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un Paese che nel futsal ha avuto una storia importante. Sono sicuro che scenderemo in campo portando con noi tutto questo”.

Altri elementi chiave del gruppo sono il capitano Musumeci e Alex Merlim, ormai 39enne, considerato tra i più forti giocatori del calcio a 5 italiano, le cui giocate uniscono tattica e fantasia.

Il calendario del girone

Dopo l’esordio contro il Portogallo, l’Italia affronterà la Polonia martedì 27 gennaio alle 20:30 e l’Ungheria giovedì 29 gennaio alla stessa ora.

Il passaggio del turno, riservato alle prime due classificate del girone, passerà inevitabilmente da queste tre partite.

Sedi e formula del torneo

La fase finale dell’Europeo di futsal 2026 si svolge dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia, con la Arena Stožice di Lubiana tra le sedi principali. Il torneo vede la partecipazione di sedici nazionali, suddivise in quattro gironi, con le prime due di ciascuno che accedono alla fase a eliminazione diretta.