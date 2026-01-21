Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, sottolineando come, in questo momento, l’attenzione principale sia rivolta al campionato.

Condizioni della squadra e priorità stagionali

Il tecnico ha spiegato che la squadra “sta bene a parte Hermoso e i soliti infortunati” e che il gruppo attraversa “un buon momento sotto l’aspetto fisico”. Tuttavia, ha evidenziato come la partita di Europa League sia molto ravvicinata a quella contro il Milan, definita “in questo momento una partita di maggiore attenzione”.

Europa League e campionato: un equilibrio necessario

Gasperini ha riconosciuto che in Europa League la squadra occupa una buona posizione e che una vittoria potrebbe consentire di saltare i playoff. Tuttavia, ha ribadito che “oggi il campionato è dove abbiamo maggiore attenzione”, ricordando che la squadra si è guadagnata la posizione attuale nei mesi e che farà di tutto per difenderla e, se possibile, migliorarla.

Alla domanda sul percorso più rapido verso la Champions League tramite la vittoria dell’Europa League, ha risposto: “Ma vi ricordate qual è stata l’ultima squadra prima dell’Atalanta ad aver vinto? Era negli anni ’90. Se l’unica cosa che gratifica è il titolo, così saremo perennemente dispiaciuti.

Vincere in Europa per i club italiani è diventato un problema e lo dimostrano le gare di questi giorni. Bisogna spostare l’obiettivo, guardarci e migliorarci”.

Mercato e futuro di Bailey

Infine, Gasperini ha commentato l’addio di Bailey, affermando che “apre uno spazio” e che nei prossimi dieci giorni potrebbero verificarsi novità. “Quello che penso io è che se arrivano situazioni che possono determinare un miglioramento ok, sennò si resterà così”. Il tecnico ha lasciato intendere che la società è aperta a valutare nuove opportunità di mercato, ma solo se queste rappresentano un effettivo valore aggiunto per la squadra.

Il tecnico ha sottolineato come l’attenzione sia concentrata sul campionato, senza però sottovalutare l’importanza del percorso europeo.