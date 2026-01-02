Il Genoa, reduce da tre sconfitte consecutive, ha chiuso il 2025 con una prestazione deludente contro la Roma. Daniele De Rossi ha sottolineato che la squadra ha reagito con “lo stesso dispiacere che avevo io dopo la partita”, un segnale di presa di coscienza collettiva e di un patto di sincerità nello spogliatoio.

La reazione dopo la Roma

Il tecnico ha evidenziato che i giocatori erano consapevoli di aver offerto una prestazione inferiore rispetto ad altre gare e che “ci siamo detti le cose in faccia”. Ha definito il rapporto interno come “una sorta di patto, dirci la verità, non solo in base al risultato”, convinto che questo approccio sia già stato messo a punto.

La sfida con il Pisa

In vista dello scontro diretto con il Pisa, De Rossi ha chiesto una squadra disciplinata, capace di mantenere la fame mostrata nel secondo tempo contro il Verona. Ha avvertito che, contro squadre con meno possesso palla come Verona o Pisa, non si può pensare solo al possesso: “Siamo una squadra che deve gestire il nostro possesso palla, ma anche passare attraverso le seconde palle, le corse in profondità e i duelli”.

Il ritorno di Leali

Per la gara di domani De Rossi ritrova Leali tra i pali, dopo la squalifica scontata contro la Roma. Il tecnico ha definito il portiere “un ragazzo serio, amato dallo spogliatoio e rispettato e stimato dallo staff”, auspicando che lo si veda “tranquillo” in campo.

Il suo ritorno è considerato fondamentale per dare sicurezza alla squadra.

Assenze importanti

Il Genoa, dopo le sconfitte con Inter, Atalanta e Roma, affronta il Pisa in uno scontro diretto cruciale per la classifica. Il ritorno di Leali in porta rappresenta un recupero importante, mentre restano indisponibili Gronbaek, Siegrist, Messias, Cornet e Onana, impegnato nella Coppa d’Africa. Queste assenze pesano sulla formazione, ma De Rossi confida nella profondità della rosa.