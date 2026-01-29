Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista brasiliano Alexsandro Amorim dall’Alverca. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2030 e indosserà la maglia numero quattro.

Dettagli dell’operazione

Il club rossoblù ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo per una cifra di sette milioni di euro più bonus. Dopo aver superato le visite mediche, Amorim ha firmato il contratto nella mattinata odierna e l’ingaggio è stato reso ufficiale subito dopo.

Profilo del giocatore

Alexsandro Amorim è nato a Fortaleza, in Brasile. Cresciuto nelle giovanili del Fortaleza, è diventato professionista nel duemilaventidue.

Dopo un periodo in prestito all’Athletic Club, è passato all’Alverca, dove ha disputato ventuno partite segnando due reti. È un centrocampista capace di coniugare qualità e quantità, in grado di giocare sia da trequartista sia da mediano.

Disponibilità e contesto immediato

Per motivi burocratici, Amorim non sarà a disposizione di mister De Rossi per la partita di domani sera a Roma contro la Lazio. Si unirà al gruppo a partire da sabato, rendendosi così disponibile per la sfida contro il Napoli in programma sabato sette febbraio.

Carriera e caratteristiche tecniche

Il sito ufficiale del Genoa conferma l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Alexsandro Amorim de Freitas, con la scelta della maglia numero quattro.

Il club sottolinea come, nonostante la giovane età, il giocatore abbia già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel campionato portoghese, disputando ventuno partite e realizzando due gol. La sua carriera è iniziata nelle giovanili del Fortaleza EC, dove ha firmato il primo contratto da professionista nel duemilaventidue; ha poi debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima del trasferimento in Europa, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate del duemilaventicinque è passato all’Alverca.