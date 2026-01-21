Gerry Cardinale, numero uno del fondo RedBird, è tornato a Milano per una visita programmata. La mattinata lo ha visto a Milanello, dove ha incontrato l’amministratore delegato Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e il direttore sportivo Igli Tare, prima di confrontarsi con l’allenatore Massimiliano Allegri e la squadra. Successivamente, si è recato a Casa Milan per un incontro con il presidente Scaroni e altri dirigenti.

Un momento di confronto sulla stagione

La visita ha rappresentato un'occasione per fare il punto sulla stagione in corso. Il Milan è attualmente al secondo posto in classifica, a tre punti dalla vetta, e il progetto del nuovo stadio è in fase avanzata.

L’incontro ha voluto sottolineare la continuità del rapporto tra proprietà e management, definito come “continuo e strutturato”, e ribadire che il Milan resta centrale negli interessi di RedBird, con un impegno di lungo periodo.

Segnale di unità d'intenti

La presenza di Cardinale a Milano, parte di un tour europeo già programmato, è stata interpretata come un segnale di unità d’intenti tra la proprietà e la dirigenza rossonera. In un momento cruciale per il club, la visita conferma la centralità del Milan nell’ecosistema RedBird e la volontà di sostenere il progetto sportivo e infrastrutturale con continuità.

Il contesto finanziario

Il ritorno di Cardinale a Milano avviene in un contesto in cui RedBird sta definendo un’operazione di rifinanziamento con Comvest, da chiudere entro marzo. L'operazione potrebbe segnare l’uscita del fondo Elliott dalla scena finanziaria del club. La visita, dunque, rafforza l’idea di un impegno strategico e duraturo nel progetto Milan.