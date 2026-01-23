Ghali, figura di spicco della cultura contemporanea italiana e voce di una generazione in costante evoluzione, parteciperà alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. L’evento si terrà il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. Il suo coinvolgimento avverrà in una veste inedita, concepita per interpretare il tema dell’“Armonia” e contribuire a un racconto inclusivo e universale.

Una presenza simbolica e trasversale

La partecipazione di Ghali trascende il ruolo di semplice artista ospite. La sua sarà una presenza simbolica e trasversale, mirata a incarnare l’“Armonia” come equilibrio tra identità differenti, tra tradizione e futuro, tra dimensione individuale e collettiva.

All’interno dello spettacolo inaugurale, il rapper contribuirà a dare forma a un racconto inclusivo e universale.

Contesto della cerimonia

La cerimonia d’apertura, in programma il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro di Milano, si inserisce nel quadro dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. L’evento, caratterizzato da un forte valore simbolico, mira a unire sport, arte e cultura, celebrando i valori olimpici attraverso un’esperienza immersiva e partecipativa.

Un evento diffuso e inclusivo

La cerimonia d’apertura si distinguerà per una formula “diffusa”, che estenderà il suo raggio d’azione oltre lo stadio San Siro. Coinvolgerà infatti anche altre località significative come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo, tessendo un racconto che unisce territori e comunità. Il tema centrale dell’evento, l’“Armonia”, sarà declinato attraverso performance artistiche e simboliche che riflettono l’identità italiana e il dialogo tra tradizione e innovazione.