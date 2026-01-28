È scomparso Franco Menichelli, atleta simbolo della ginnastica italiana, protagonista tra Roma ’60 e Tokyo ’64. La notizia, diffusa dalla Federginnastica, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo sportivo.

Una carriera di medaglie e innovazioni

Nato a Roma, Menichelli aveva conquistato a Roma ’60 due medaglie di bronzo: una nella prova a squadre, insieme a Giovanni Carminucci, Angelo Vicardi, Pasquale Carminucci, Gianfranco Marzolla e Orlando Polmonari, e una nel corpo libero. A Tokyo ’64, sfidando i favoriti di casa, vinse l’oro nel corpo libero, l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari.

Il ricordo della Federginnastica

La Federazione Ginnastica d’Italia, con il presidente Facci e il consiglio direttivo, ha espresso il proprio cordoglio: “si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca”. Ha inoltre rivolto “un abbraccio commosso allo sport italiano” alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica.

Un campione riconosciuto anche oltre i Giochi

Menichelli aveva vinto complessivamente cinque medaglie olimpiche in tre edizioni dei Giochi, e aveva 84 anni al momento della scomparsa. Era inoltre noto per aver introdotto innovazioni stilistiche nella ginnastica artistica italiana, come l’uso di pantaloncini corti bianchi nel corpo libero. La sua carriera lo aveva portato anche a essere inserito nella Hall of Fame internazionale della ginnastica.