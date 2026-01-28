È scomparso Franco Menichelli, storico ginnasta italiano e campione olimpico nel corpo libero a Tokyo 1964. La notizia è stata diffusa dalla Federginnastica, che ha espresso profondo cordoglio per la perdita dell’“angelo azzurro”.

Il campione olimpico di Tokyo 1964

Nato a Roma, Menichelli aveva 84 anni. La sua carriera è stata costellata di successi: a Tokyo 1964 conquistò l’oro nel corpo libero, l’argento agli anelli e il bronzo alle parallele pari. Già nell’edizione dei Giochi di Roma 1960, era stato protagonista, vincendo il bronzo a squadre e un ulteriore bronzo individuale nel corpo libero.

Il cordoglio della Federginnastica

La Federginnastica, attraverso una nota ufficiale firmata dal presidente Facci e dal direttivo, ha dichiarato: “Addio all’angelo azzurro”. Il comunicato ha aggiunto: “Si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca”. Infine, si è concluso con un messaggio di vicinanza: “Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano”.

Un palmarès eccezionale e un’eredità duratura

Franco Menichelli è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi ginnasti italiani di tutti i tempi. Il suo eccezionale palmarès include cinque medaglie olimpiche: un oro, un argento e tre bronzi. A Tokyo 1964 si affermò tra i giganti della ginnastica mondiale, mentre a Roma 1960 contribuì al primo podio olimpico italiano nel dopoguerra. La sua luminosa carriera agonistica fu purtroppo interrotta da un infortunio nel 1968, che ne segnò la fine.