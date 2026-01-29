Il Giro del Delfinato cambia nome e si presenta come Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes per l'edizione 2026. La storica corsa francese, in programma dal 7 al 14 giugno, si snoderà attraverso otto tappe nell’omonima area geografica, confermando la sua vocazione di tradizionale trampolino di lancio verso il Tour de France.

Il nuovo nome e la sua motivazione

La scelta della nuova denominazione, Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes, mira a celebrare l'intera regione che ospita la manifestazione, un territorio di grande rilevanza nel panorama ciclistico internazionale. Questo cambiamento riflette una tendenza recente nel ciclismo a valorizzare le regioni ospitanti, rafforzando l’identità territoriale della corsa.

Il percorso 2026

La competizione prenderà il via da Vizille con arrivo a Saint‑Ismier, presentando fin da subito la salita della Côte de Saint‑Jean‑le‑Vieux (5,6 km all’8,7%). La seconda frazione, la più lunga con i suoi 237,3 km, porterà il gruppo a Le Puy‑en‑Velay dopo alcune asperità. Il terzo giorno sarà dedicato a una cronometro a squadre di 28,4 km a Perreux.

Le tappe quattro e cinque offriranno opportunità per i velocisti, con arrivi a Montrond‑les‑Bains e Villars‑les‑Dombes. Il fine settimana conclusivo si preannuncia decisivo per la classifica generale. La sesta tappa vedrà l'arrivo a Crest‑Voland (4,9 km al 7,7%), mentre la settima condurrà al Grand Colombier passando per Virieu‑le‑Petit (8,4 km al 10,2%).

L'ottava e ultima tappa sarà particolarmente intensa, con la successione di Col du Pré (6,9 km al 10,1%), Montée de Bisanne (11,4 km al 7,7%), Col des Aravis (7 km al 6,8%) e l'arrivo finale al Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1%).

Dettaglio delle otto tappe

Il programma completo prevede:

• 7 giugno: Vizille – Saint‑Ismier (140,1 km)

• 8 giugno: Saint‑Martin‑Le‑Vinoux – Le Puy‑en‑Velay (237,3 km)

• 9 giugno: Le Perreux – Le Perreux (28,4 km, cronosquadre)

• 10 giugno: Le Puy‑en‑Velay – Montrond‑les‑Bains (165,8 km)

• 11 giugno: Saint‑Chamond – Parc des Oiseaux (Villars‑les‑Dombes) (198 km)

• 12 giugno: Saint‑Vulbas – Crest‑Voland (181,4 km)

• 13 giugno: Le Bridoire – Grand Colombier (133,3 km)

• 14 giugno: Beaufort – Plateau de Solaison‑Brison (120 km)

Un percorso selettivo e spettacolare

Il percorso del Tour Auvergne‑Rhône‑Alpes 2026, con una cronometro a squadre e tre tappe con arrivi in salita nel weekend finale, promette una competizione selettiva e spettacolare, ideale per testare la condizione dei corridori in vista del Tour de France.