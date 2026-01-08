Matteo Guendouzi ha salutato i tifosi della Lazio, definendoli “un popolo straordinario” e augurando loro ogni felicità. Il centrocampista francese ha espresso la sua gratitudine per l’affetto ricevuto sin dal suo arrivo, ricordando le emozioni vissute insieme alla sua famiglia e auspicando che la squadra possa presto conquistare dei trofei, perché, a suo dire, “merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione”.

Il messaggio di Guendouzi ai tifosi laziali

In un video pubblicato sui canali ufficiali del club, Guendouzi ha dichiarato: “Siete un popolo straordinario, meritate solo felicità.

Volevo ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato fin dal primo giorno; con la mia famiglia abbiamo vissuto emozioni magnifiche. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei perché merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Voi meritate qualcosa di grande”.

Il centrocampista ha poi aggiunto: “Siete davvero nel mio cuore, come persone che mi hanno sostenuto nei momenti buoni e in quelli cattivi. Non è sempre stato facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre speso per questa maglia perché ve lo meritate. Resterete per sempre nel mio cuore. Forza Lazio sempre. Grazie a tutti”.

L'addio al termine della partita con la Fiorentina

Il saluto è arrivato al termine della partita contro la Fiorentina, l’ultima gara di Guendouzi con la maglia biancoceleste. Il centrocampista ha giocato l’intero incontro e, al fischio finale, si è avvicinato alla Curva Nord per ricevere l’applauso dei tifosi, prima di congedarsi definitivamente dalla squadra.

Il trasferimento di Guendouzi al Fenerbahçe dovrebbe concretizzarsi a breve, con un accordo che prevede un corrispettivo di circa 28 milioni di euro più bonus. Il centrocampista, classe 1999, ha collezionato oltre cento presenze con la Lazio, segnando sei gol e fornendo dieci assist.