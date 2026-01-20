La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha definito il roster per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’head coach Eric Bouchard ha annunciato le ventitré giocatrici convocate, selezionate sulla base delle recenti amichevoli e del lungo raduno in Canada.

Le convocate: portieri, difensori e attaccanti

Il gruppo comprende tre portieri: Gabriella Francesca Durante (Real Torino), Martina Fedel (University of Guelph, Canada) e Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio). Il reparto difensivo è composto da sette atlete: Laura Fortino (Real Torino), Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles), Laura Lobis (SV Kaltern‑HC Caldaro), Nadia Mattivi (Lulea HF, Svezia), Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles), Franziska Stocker (Sodertalje, Svezia) e Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks, Svezia).

In attacco figurano Aurora Enrica Abatangelo (Davos, Svizzera), Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles), Anna Caumo (HC Pustertal Junior), Kristin Della Rovere, Matilde Fantin (Penn State University, Stati Uniti d’America), Manuela Heidenberger (HPK, Finlandia), Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles), Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators), Greta Niccolai (Ambrì Piotta, Svizzera), Justine Reyes (MoDo Hockey, Svezia), Rebecca Roccella (Davos, Svizzera), Carola Saletta (Friborgo, Svizzera) e Kayla Tutino (Real Torino).

Riserve e preparazione

Maddalena Bedont (TPS, Finlandia), convocata per il Mondiale Under 18, e l’attaccante Samantha Gius (Langenthal Damen, Svizzera) restano in riserva. La scelta del gruppo si basa sull’andamento delle amichevoli ufficiali e sulla lunga trasferta in Canada, elementi che hanno permesso di valutare la preparazione delle atlete.

L'obiettivo: stupire alle Olimpiadi

L’obiettivo dichiarato è “stupire”: le azzurre vogliono farsi notare nel torneo olimpico, forte del lavoro svolto nei raduni e delle esperienze internazionali accumulate. La squadra punta a essere competitiva e a sfruttare al meglio la coesione costruita nel corso della preparazione. Il raduno pre-olimpico a Montréal, tra fine novembre e dicembre, e il secondo collegiale nello stesso luogo dal 4 al 23 gennaio, con allenamenti intensi e amichevoli contro formazioni universitarie canadesi, sono stati fondamentali. Il gruppo, composto da ventiquattro giocatrici, ha visto la partecipazione della capitana Nadia Mattivi, del portiere Elisa Biondi e della difensore Maddalena Bedont. Il lavoro in Canada è stato fondamentale per affinare il sistema di gioco e consolidare il gruppo in vista dell’esordio olimpico.