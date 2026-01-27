La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha avviato oggi, 27 gennaio, l’ultimo raduno pre-olimpico alla Würth Arena di Egna. L’allenamento è sotto la guida dell’head coach Eric Bouchard. Le azzurre resteranno in Alto Adige fino a giovedì 29 gennaio, prima di trasferirsi a Milano per completare la preparazione in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il programma del raduno e il trasferimento a Milano

Il raduno odierno segue i collegiali svolti in Canada nei mesi scorsi e rappresenta l’ultima tappa prima dell’esordio olimpico.

Dopo Egna, le giocatrici raggiungeranno Milano venerdì 30 gennaio, dove entreranno nel villaggio olimpico e proseguiranno gli allenamenti sul ghiaccio.

Tra il 31 gennaio e il 4 febbraio, è previsto un allenamento quotidiano alternato tra la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena. Il debutto olimpico è fissato per giovedì 5 febbraio alle ore 14.40 contro la Francia. Il giorno successivo, venerdì 6, è dedicato alla cerimonia d’apertura, mentre il calendario del Gruppo B prevede poi le sfide contro Svezia (7 febbraio), Giappone (9 febbraio) e Germania (10 febbraio).

Contesto e obiettivi della preparazione

Questo raduno rappresenta l’ultima fase di un percorso iniziato con i collegiali in Canada e proseguito con il rientro in Italia.

L’obiettivo è consolidare la preparazione tecnica e mentale delle azzurre, pronte a tornare a competere ai Giochi a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione femminile a Torino 2006.

Il calendario olimpico prevede che solo le prime tre classificate del Gruppo B accederanno ai quarti di finale, rendendo ogni partita decisiva per il passaggio del turno.

La preparazione in Canada

Nei mesi precedenti, la nazionale ha svolto un intenso raduno pre-olimpico a Montréal, in Canada, tra novembre e gennaio. In particolare, tra il 27 e il 29 gennaio si è svolta l’ultima fase di allenamenti sul ghiaccio, mentre a gennaio le azzurre hanno disputato tre amichevoli con successo: 7‑0 contro la McGill University, 3‑2 contro le Carabins dell’University of Montreal e 4‑1 contro le Gaiters della Bishop University. Questi test hanno permesso di affinare il gioco e testare situazioni specifiche, come l’overtime in tre contro tre e i tiri di rigore.