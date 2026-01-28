Dal ritiro di Egna, la portiera della nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio, Gabriella Durante, analizza la preparazione in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’obiettivo immediato è la vittoria nella partita inaugurale contro la Francia, in programma giovedì 5 febbraio alle ore 14.40, un match fondamentale per sperare nel passaggio del turno verso i quarti di finale.

Il sogno olimpico e la preparazione in Canada

Durante, estremo difensore azzurro di origini italo-canadesi, condivide il suo percorso: “Sogno di giocare le Olimpiadi invernali con la maglia azzurra.

Quando ho completato le procedure burocratiche mi sono subito informata su come avere questa possibilità, ci tengo molto e sono contenta di quanto fatto”.

Riguardo al lungo raduno in Canada, aggiunge: “Credo che stare così tanto tempo insieme abbia rafforzato lo spirito di squadra e la sensazione di far parte di una famiglia. Personalmente penso di essere migliorata come atleta, anche perché eravamo in un contesto completamente dedito all’hockey. Durante l’inverno a Montréal fa molto freddo, quindi vivevamo tra pista e palestra”.

Il ruolo del portiere e la pressione di giocare in casa

Sul suo ruolo specifico, spiega: “Cerco sempre di essere fredda e lucida durante ogni azione di gioco, la calma è fondamentale per il mio ruolo.

Essendo alta 180 centimetri mi considero ‘grande’ come portiere e cerco di far valere questa mia caratteristica. Lavoro molto sulla lettura e sul provare ad anticipare a livello di pensiero le avversarie. Sin da quando sono piccola ho sempre seguito l’hockey su ghiaccio e cerco di mettere in partita la conoscenza acquisita”.

Infine, sul giocare in casa e puntare in alto, afferma: “Avremo tanta pressione perché giocheremo sul palcoscenico più importante di tutti, ed essere alle Olimpiadi è prima di tutto un onore. Cerco quindi di vedere questo aspetto come un punto di forza, perché vuol dire che posso avere un ruolo in qualcosa di importante. Il grosso del lavoro ormai è stato fatto, ora penso che l’ultima parte sia quella legata alla fiducia che dovremo avere verso noi stesse.

Crediamoci e portiamo in pista tutto quello che abbiamo fatto durante gli ultimi mesi, che sono stati lunghi ma ci hanno lasciato consapevolezze importanti”.

La preparazione della nazionale femminile

La nazionale femminile ha svolto un intenso programma di preparazione, con due fasi di raduno in Canada: una tra fine novembre e dicembre e una tra inizio gennaio e il 20 gennaio, entrambe a Montréal. Qui le azzurre hanno alternato allenamenti sul ghiaccio, sessioni in palestra e attività di team building, con l’obiettivo di arrivare al meglio al debutto olimpico del 5 febbraio contro la Francia.