Le ultime cinque edizioni del Tour de France hanno vissuto su una rivalità che è già nella storia del ciclismo, quella tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. I due campioni hanno monopolizzato per un lustro intero il primo e secondo posto della corsa più importante del ciclismo mondiale, un fatto senza precedenti. Brian Holm, ex corridore e Direttore Sportivo della Quickstep, offre una prospettiva intrigante su questa rivalità, evidenziando le differenze di personalità e stili di vita che caratterizzano i due campioni. Holm non ha mai mancato di sottolineare come la rivalità tra Pogacar e Vingegaard non sia soltanto una questione di risultati in gara, ma anche di carattere e approccio alla vita.

'Al posto di un Richard Mille per lui va bene un Casio'

A proposito di Vingegaard, Holm afferma: "Sulla carta, dovrebbe anche vivere a Monaco e non pagare le tasse, fare da testimonial in uno spot pubblicitario della Rolex. Ma non lo vuole". Questa frase mette in luce non solo le aspettative create attorno ai ciclisti di élite, ma anche come Vingegaard si discosti da queste norme e aspettative, facendo scelte più orientate verso la propria serenità piuttosto che verso il guadagno materiale.

Con due titoli del Tour de France già al suo attivo e un ricco, ma non faraonico, contratto con la Visma, Vingegaard potrebbe apparentemente godere di una vita da sogno. Tuttavia, nonostante la sua solidità economica, il danese rimane ancorato a valori fondamentali, evitando i ritmi frenetici e le pressioni che spesso accompagnano il successo.

La sua scelta di non trasferirsi in paradisi fiscali o nelle calde coste spagnole, come tanti altri corridori di punta, dimostra la sua preferenza per uno stile di vita più sobrio e autentico.

Holm, un suo connazionale, elogia questo modo di vivere, affermando che "la sua famiglia stia bene, che sia al sicuro e che non abbia troppi obblighi quando non lavora" rappresentano le sue priorità. Vingegaard non è un tipo che ama ostentare; "non indossa nemmeno un orologio Richard Mille", nota Holm. Per lui, l'essenziale è altro: "Potrebbe anche leggere l'ora su un Casio. Lo trovo semplicemente affascinante".

'A Vingegaard non importa dei soldi'

Al contrario, Tadej Pogacar incarna un'immagine più commerciale del ciclismo.

Con il suo carisma e la sua intraprendenza, Pogacar è diventato il volto dell’UAE Team Emirates - XRG e un uomo da copertina del ciclismo, attirando sponsorizzazioni e attenzione mediatica. Sebbene non ci siano critiche specifiche sul suo stile di vita, è evidente che la sua personalità lo porti a essere più esposto e adatto ai riflettori.

Tuttavia, come osserva Holm, "è interessante notare come due personalità molto diverse siano riuscite a raggiungere la vetta di questo sport a modo loro". Holm, discutendo della motivazione di Vingegaard, conclude che "non credo che siano i soldi a spingerlo. Non credo che gli importi". Questo punto di vista offre una lettura profonda sul senso di competizione e sul significato del successo nello sport.

La capacità di Vingegaard di rimanere concentrato sulla sua famiglia e sul suo benessere personale, piuttosto che sull’appariscente facciata di ricchezza e celebrità, rende la sua figura ancor più affascinante agli occhi di molti.

La rivalità tra Pogacar e Vingegaard è quindi una storia di due uomini che, pur condividendo la stessa passione, interpretano il ciclismo in modi radicalmente diversi. Mentre Pogacar può affermarsi come il campione dell’immagine e dell’innovazione, Vingegaard si distingue come simbolo di autenticità e integrità.