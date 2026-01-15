L'Udinese ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Iker Bravo al Las Palmas, squadra della Segunda Division spagnola. L’operazione, comunicata il 15 gennaio, prevede il prestito fino al 30 giugno. Bravo, attaccante ventenne dell’Under 21 spagnola, si trasferisce per completare la stagione in corso in Spagna.

I dettagli dell’operazione

Il club friulano ha reso noto di aver ceduto, a titolo temporaneo e fino al 30 giugno, al Las Palmas il diritto alle prestazioni sportive di Iker Bravo. L’attaccante, che ha compiuto vent’anni due giorni prima dell’annuncio, si trasferisce in Segunda Division per cercare maggiore spazio e continuità.

La scelta è maturata anche in considerazione del limitato impiego avuto nella prima parte della stagione: il mister Kosta Runjaic lo vedeva chiuso nelle rotazioni da Davis, Bayo, Buksa e dal giovane Gueye.

Nonostante l’emergenza offensiva in vista della sfida casalinga contro l’Inter, con Zaniolo indisponibile per squalifica e infortunio, l’Udinese ha comunque portato a termine la trattativa.

Contesto e prospettive future

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del Las Palmas, Bravo è stato presentato come nuovo giocatore del club isolano dopo aver superato le visite mediche. Nato il 13 gennaio 2005 a Sant Cugat del Vallès, si è formato nelle giovanili del Barcellona, ha giocato in Germania con il Bayer Leverkusen, poi in prestito al Real Madrid Castilla, e nella scorsa stagione è approdato all’Udinese, dove ha collezionato circa quaranta presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Il club spagnolo lo ha descritto come un attaccante centrale dotato di grande mobilità, qualità e potenza, caratteristiche che lo rendono un rinforzo offensivo interessante per la seconda parte della stagione.

La presentazione ufficiale

La UD Las Palmas ha confermato l’accordo con l’Udinese per il prestito fino al termine della stagione. Bravo ha già superato le visite mediche e sarà presentato ufficialmente al termine dell’allenamento odierno. Il club ha sottolineato il suo profilo internazionale, con esperienze in Germania, Spagna e Italia, e le sue doti tecniche come attaccante moderno.