Il dibattito sull’inserimento del ciclocross nel programma delle Olimpiadi Invernali continua a suscitare opinioni contrastanti. Nel giorno in cui si è riconfermato campione nazionale belga della disciplina, Thibau Nys si è schierato decisamente contro questa prospettiva. La decisione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), attesa per giugno, sull'ingresso del ciclocross ai Giochi del 2030 potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della disciplina, portandolo ad una maggior globalizzazione, ma forse anche ad abbandonare quella radice fortemente belga che ne è da sempre il tratto essenziale.

'Non so se grazie alle Olimpiadi il ciclocross migliorerà'

Thibau Nys, uno dei campioni più vincenti della nuova generazione del ciclocross, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a una possibile inclusione della disciplina nei Giochi Olimpici Invernali dall'edizione del 2030, assegnata alla Francia. Le sue parole sono chiare: "Sembra una forzatura", ha affermato. Con queste frasi, il campione non intende sminuire il valore del ciclocross, uno sport che in Belgio ha conquistato una vasta popolarità, ma mette in discussione la necessità di cercare il riconoscimento olimpico come misura di successo.

Per Nys, il valore del ciclocross è già consolidato e, secondo lui, inseguire l'inserimento nelle Olimpiadi non apporterebbe un vero miglioramento alla disciplina.

"Non ne sono un grande fan, e non so se il nostro sport migliorerà grazie a questo", ha dichiarato. La sua posizione è intrigante; da atleta in crescita, dovrebbe essere un sostenitore naturale dell'idea. Attualmente, Nys è uno degli specialisti più in vista del ciclocross e se la disciplina fosse inclusa nel programma del 2030, la sua generazione potrebbe diventare protagonista di un evento globale come quello olimpico.

Nys non sembra però convinto che questo debba essere il percorso intrapreso dal suo sport. "L'attenzione dovrebbe essere rivolta a capire dove ci sono problemi", ha affermato, sottolineando la necessità di ampliare la popolarità della disciplina senza doverla necessariamente legare ai Giochi Olimpici.

Questa apertura al dialogo mette in luce un punto di vista critico rispetto all'influenza delle Olimpiadi su discipline che storicamente non hanno avuto accesso a tali palcoscenici. D'altra parte, esiste un evidente contrasto tra le opinioni di Nys e quelle di altri atleti di spicco, come Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar e Puck Pieterse, i quali hanno espresso supporto per la proposta dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Questi atleti vedono nell'inclusione del ciclocross un'opportunità per elevare ulteriormente il profilo della disciplina, giustificando la loro posizione con l’idea che il palcoscenico olimpico possa contribuire a una maggiore visibilità e diffusione del ciclocross a livello globale.

Sci e altri sport invernali non vogliono il ciclocross

La UCI ha rivelato che è stato realizzato un video promozionale volto a supportare la richiesta di inclusione, con l'intento di presentarlo al CIO. Peter Van Den Abeele, dirigente UCI, ha evidenziato che questo materiale sarà fondamentale per convincere il CIO, mentre le Federazioni Olimpiche Invernali continuano a sollevare obiezioni. Questi organismi, che governano sport invernali tradizionali come sci e biathlon, hanno manifestato resistenza all’aggiunta di discipline non specificamente legate a neve o ghiaccio.

Il processo di inserimento del ciclocross nel programma olimpico non è stato privo di difficoltà. Sebbene inizialmente si prevedesse una decisione più chiara entro febbraio, il CIO ha prorogato il processo, determinato a riflettere su discussioni che sono state descritte come costruttive e positive con l'UCI. Una decisione definitiva sull'inserimento nel programma delle Olimpiadi Invernali del 2030 dovrebbe essere presa entro giugno.