Il ministero dell’Interno ha stabilito nuove disposizioni per gli stadi italiani, introducendo telecamere a ogni tornello, control room e limiti di capienza per le curve, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza e accessibilità in vista degli Europei di calcio del 2032.

Le nuove misure per gli stadi

Le nuove regole prevedono l’installazione di telecamere su ogni tornello, capaci di riprendere il volto degli spettatori al momento dell’ingresso. Inoltre, per gli stadi con capienza superiore a 10 000 spettatori, dovranno essere realizzate control room, ovvero impianti televisivi a circuito chiuso per monitorare la zona spettatori e le aree di servizio, garantendo la riconoscibilità dei volti anche nelle gare serali e la copertura delle vie di accesso e deflusso.

Le curve non potranno superare i 10 000 posti, comprensivi di sedute e spazi in piedi, escludendo le vie di smistamento che dovranno restare libere. Ogni settore dovrà includere un posto di pronto soccorso dotato di lavabo, telefono, acqua potabile, lettino e due sgabelli, e prevedere sistemi per impedire il contatto tra tifosi di squadre diverse.

Organizzazione e vigilanza degli impianti

È prevista la creazione di un Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), coordinato da un funzionario di polizia designato dal questore. Il gruppo comprenderà rappresentanti dei vigili del fuoco, responsabili della sicurezza e del pronto intervento, personale del servizio sanitario, della polizia locale e, eventualmente, della squadra ospite.

Ogni evento dovrà essere accompagnato da un piano per la sicurezza conforme alle prescrizioni della Commissione provinciale di vigilanza.

Il decreto ministeriale, rappresenta un passaggio obbligato per garantire sicurezza, accessibilità e funzionalità degli stadi candidati a ospitare gli Europei del 2032. Tra i dieci impianti in corsa, da San Siro all’Olimpico di Roma, dall’Artemio Franchi di Firenze al Diego Armando Maradona di Napoli, tutti dovranno adeguarsi entro ottobre di quest’anno.

Le control room dovranno garantire la riconoscibilità dei volti anche nelle gare notturne e la copertura delle vie di accesso e deflusso. Le telecamere ai tornelli dovranno essere sincronizzate con la lettura del biglietto.

Inoltre, il decreto introduce nuove norme antincendio, verifiche periodiche dell’idoneità statica per impianti con oltre dieci anni di vita e prevede che gli stadi possano ospitare anche eventi non sportivi, purché rispettino le destinazioni d’uso.