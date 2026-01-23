Christof Innerhofer si è messo in luce con una prestazione convincente nel superG di Kitzbühel, chiudendo in decima posizione. Questo risultato rafforza la sua candidatura per una convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. La performance odierna rappresenta un colpo significativo nel confronto diretto con Guglielmo Bosca, fermo al 42° posto, in vista delle convocazioni ufficiali attese per lunedì 26 gennaio.

Carriera solida e forma brillante

Il veterano altoatesino, che ha compiuto 41 anni lo scorso 17 dicembre, vanta già quattro partecipazioni olimpiche (Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022).

A Sochi ha conquistato due medaglie: argento in discesa libera e bronzo nella supercombinata. Vanta inoltre il titolo di campione del mondo in superG nel 2011, con un palmarès che include un bronzo in discesa libera e un argento nella supercombinata nella stessa rassegna iridata.

In questa stagione, Innerhofer ha ottenuto tre piazzamenti nella top‑10 in Coppa del Mondo: sesto nel superG della Val Gardena, decimo nella discesa libera di Wengen e decimo nel superG sulla Streif di Kitzbühel. Nella classifica di specialità del superG è ora quarto tra gli italiani con 86 punti, superando Bosca, fermo a 74.

Ballottaggio e prospettive olimpiche

Il decimo posto odierno a Kitzbühel assume un valore decisivo nel confronto con Bosca, che ha ottenuto risultati inferiori nelle ultime gare.

Le convocazioni ufficiali saranno annunciate lunedì 26 gennaio. Se Innerhofer dovesse confermarsi anche nella discesa libera di Kitzbühel, potrebbe ambire a disputare due gare alle Olimpiadi. La sua posizione nella WCSL List lo colloca attualmente al ventesimo posto, con la possibilità di ottenere un pettorale tra l’uno e il cinque, ideale per affrontare la Stelvio di Bormio con ambizioni concrete.

Segnali di rinascita agonistica

La decima posizione di Innerhofer a Kitzbühel, a 41 anni, è stata interpretata come un segnale di rinascita agonistica. L’atleta ha dichiarato: “Sto bene, sto attraversando un momento di forma. E credo di avere ancora margine. Ho fatto bene a non mollare… Adesso la Streif di Kitz e poi le Olimpiadi sulla Stelvio di Bormio”. Queste parole sottolineano la sua determinazione e il desiderio di competere ancora ad alto livello.