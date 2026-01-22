Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celtic, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha lanciato un appello: il Dall’Ara deve tornare un fortino. Il Bologna, reduce da un periodo complicato in campionato, cerca il riscatto in Europa League, con l'obiettivo di rilanciare la stagione.

Il contesto: la situazione del Bologna

Attualmente, il Bologna si trova al tredicesimo posto in classifica con 11 punti, a due lunghezze dall’ottavo posto (accesso diretto agli ottavi di Europa League) e a quattro dal Celtic, che occupa l'ultima posizione utile per gli spareggi.

In campionato, la squadra è in difficoltà, avendo perso quattro delle ultime cinque gare casalinghe e pareggiato solo con il Sassuolo. Il tecnico non nasconde le difficoltà del momento: “Siamo in un periodo strano, mercato, condizione fisica e mentale ci stanno condizionando”.

Emergenza infortuni e formazione

La rosa è decimata dagli infortuni: sono fuori lista o indisponibili Immobile, Dominguez, De Silvestri, Lucumi, Vitik e Bernardeschi. Anche Orsolini è acciaccato. Nonostante ciò, Italiano ha annunciato il ritorno tra i pali di Skorupski e la presenza di Dallinga in attacco: “Tornano Skorupski e Dallinga”. Tra i nuovi acquisti, Sohm, arrivato dalla Fiorentina, non è ancora utilizzabile in Europa, mentre Dominguez resta in lista Uefa nonostante le voci di mercato.

L'obiettivo europeo e la reazione richiesta

Italiano ha chiesto una reazione decisa: “Il Dall’Ara deve tornare a essere il nostro fortino. In Europa abbiamo l’occasione di fare qualcosa di importante, conquistando gli ottavi diretti o gli spareggi. Affrontiamo un Celtic in difficoltà, che però ha cambiato allenatore e gioca in maniera simile alla Fiorentina. Questa volta dovremo farci trovare pronti, anche se abbiamo qualche acciacco”.

Le dichiarazioni a Repubblica

In un’intervista a Repubblica, Italiano ha ribadito la volontà di lasciarsi alle spalle le difficoltà in campionato: “Lasciamo fuori i problemi del campionato, dobbiamo pensare solo a questa partita e a una Europa League in cui siamo stati protagonisti e abbiamo una classifica da salvaguardare; ci terremmo tantissimo a chiudere nelle prime otto”.

Ha inoltre confermato la titolarità di Dominguez: “Dominguez sarà titolare, rimane in lista Uefa e resterà a Bologna. Abbiamo un bellissimo rapporto, glielo ho comunicato dicendogli che è il momento di dimostrare di essere un calciatore importante, come quello visto a Verona”.