Tra alti e bassi, attacchi, cadute, errori e momenti virali, Jan Christen sta vivendo un AlUla Tour da verso personaggio. Il talento svizzero della UAE Emirates era atteso tra i favoriti alla vigilia, ma è incappato in due cadute nella prima tappa e per rientrare in gruppo ha usufruito di un aiuto prolungato da parte della sua ammiraglia che è stata punita con una penalizzazione di 20''. Christen ha poi cercato la vittoria nella terza tappa con arrivo in salita, ma ha sbagliato i tempi scattando con troppo anticipo e non è riuscito a conquistare neanche un buon piazzamento, finendo al nono posto.

'Niente di grave dopo la caduta'

"Finora non è il massimo", ha affermato Christen a Marca, "ma quello che vedo è che le mie gambe stanno molto bene e che non c'è niente di grave dopo la caduta. Quindi, in questo senso, va bene".

L'atleta svizzero dimostra una mentalità positiva nonostante gli episodi della corsa. Christen si trova attualmente a 33 secondi di distacco dalla vetta della classifica e per l'ultima tappa dell'AlUla Tour, in programma sabato 31 genanio, punta sul gioco di squadra per cercare di ribaltare la situazione, grazie anche al buon posizionamento in classifica dei compagni Igor Arrieta e Kevin Vermaerke, rispettivamente 6° e 12°. "Sarà sicuramente molto difficile, ma Igor e Kevin sono ancora in classifica generale e hanno buone gambe, come abbiamo visto ieri", ha spiegato.

La strategia della squadra, quindi, sarà cruciale per affrontare le sfide dell'ultima tappa, che prevede l'arrivo in salita in cima allo Skyviews di Harrat Uwayrid. Questa salita presenta prima delle pendenze impegnative e poi un tratto pianeggiante nel finale che potrebbe offrire un'opportunità a Christen e ai suoi compagni.

Christen: 'Avevo già tagliato il traguardo'

Al di là delle sue prestazioni sportive, Christen è finito al centro dell'attenzione anche per un episodio diventato virale sui social media. Un video lo ritrae mentre attraversa il traguardo con un telefono in mano, un momento che ha suscitato sconcerto e curiosità tra gli appassionati di ciclismo. Tuttavia, l’atleta ha cercato di sminuire l'accaduto.

"E' stato un malinteso" ha raccontato Christen, spiegando che le immagini girate sui social non si riferiscono ad un momento di corsa vera e propria.

Jan Christen reading messages from the haters on X while riding. What a guy.



📽️ @opaisdociclismo #AlUlaTour pic.twitter.com/17DMCWl3lf — Mihai Simion (@faustocoppi60) January 28, 2026

"Avevo già tagliato il traguardo, quindi sono andato alla macchina, ho preso la bevanda di recupero, poi sono tornato indietro con la mia bici", ha chiarito Christen. "Non conoscevo la strada per l'hotel, quindi ho dovuto controllare sul telefono".

Guardando al futuro, Jan Christen ha espresso la sua ambizione di costruire una solida prima parte di stagione prima di concentrarsi sul Giro d'Italia.

Ha manifestato la volontà di supportare João Almeida, senza però trascurare le proprie opportunità. "Prima voglio concentrarmi sulla prima parte della stagione e poi costruire in vista del Giro, essere in buone condizioni per aiutare Almeida a vincerlo e, magari, ottenere uno o due buoni risultati", ha aggiunto.

L'atleta svizzero nutre anche un forte desiderio di conquistare una vittoria significativa quest'anno. "Sì, sicuramente un obiettivo è vincere la prima grande corsa. Magari una tappa al Giro o una corsa World Tour, ma vedremo," ha concluso Christen, alimentando le speranze dei suoi sostenitori.