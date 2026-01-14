Jannik Sinner ha annunciato di voler evolvere il suo gioco: “Sono determinato a cambiare il mio modo di giocare per diventare più forte”. Questa dichiarazione segna l'inizio della sua preparazione per la nuova stagione, con l’obiettivo di affinare il suo stile e competere al massimo livello.

Un cambiamento strategico

Il tennista ha espresso chiaramente la sua intenzione di modificare alcuni aspetti del suo approccio al gioco, pur rimanendo fedele alla sua identità tecnica. L’obiettivo principale è integrare nuove strategie tattiche, senza però stravolgere le caratteristiche che lo hanno reso un giocatore di successo.

Il contesto e le ragioni

La decisione di Sinner arriva dopo una stagione intensa, ricca di risultati importanti ma anche di sfide impegnative. L’intento è di continuare il suo percorso di crescita, rendendo il suo tennis meno prevedibile e più versatile.

Evoluzione tattica e la rivalità con Alcaraz

Sinner ha già iniziato a lavorare su elementi specifici del suo gioco, come il servizio e la capacità di variare le tattiche da fondo campo. Pur riconoscendo che questi cambiamenti potrebbero portare a un aumento degli errori nel breve periodo, li considera necessari per la sua evoluzione. La sua rivalità con Carlos Alcaraz, è diventata un punto focale nel mondo del tennis maschile, e Sinner sa che per competere deve spingersi oltre i propri limiti e sperimentare nuove soluzioni.