Jasmine Paolini, leader del tennis italiano e settima testa di serie, è stata eliminata al terzo turno degli Australian Open a Melbourne. La tennista toscana ha ceduto in due set alla diciottenne americana Iva Jovic, con il punteggio di 6‑2, 7‑6. Paolini ha commentato: “È stata molto dura. Lei ha giocato bene, ha fatto pochi errori, ha spostato bene la palla ed è stata aggressiva per tutto il match. Ha giocato meglio di me e ha meritato”.

Il match e il problema fisico

Paolini ha sofferto anche un problema di digestione che l’ha condizionata durante l’incontro.

“Oggi non riuscivo a muovermi al meglio – ha spiegato – ho cercato di restare lì punto dopo punto, di giocare profondo e arrivare al terzo set. Sapevo che col passare del tempo mi sarei sentita meglio, però non è stato sufficiente per ribaltare la partita. Onestamente, il fatto di essermi sdraiata sul divano dopo pranzo non credo sia stata una buona idea per il mio stomaco. Poi forse anche un po’ la tensione; già all’inizio di un match il respiro è un po’ più affannato, ma lo era particolarmente. Sentivo che mi era rimasto sullo stomaco qualcosa; non è stata colpa del cibo, è stata colpa del fatto che mi sono sdraiata negli spogliatoi, c’era l’aria condizionata e a un certo punto ho sentito freddo.

Forse quello era il segnale che qualcosa non andava”.

La giovane promessa americana

Iva Jovic, diciottenne statunitense, ha conquistato la vittoria con determinazione e precisione, approfittando delle difficoltà dell’avversaria. Il successo le vale l’accesso agli ottavi di finale, un traguardo importante per una giocatrice così giovane.

La prima top‑10 e il futuro di Jovic

Si tratta della prima vittoria di Jovic contro una giocatrice top‑10 e della sua prima volta negli ottavi di un torneo del Grande Slam. La diciottenne ha dichiarato: “I’ve been wanting this one for a while now. Had a couple of tough losses. I’m so happy to get through that barrier and get the win today.” Ha aggiunto di aver cercato di restare aggressiva e controllare il gioco, soprattutto nel tie‑break decisivo.