Francisco Conceição ha tracciato con chiarezza la linea della Juventus: l’obiettivo minimo per la stagione è il quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla Champions League, ma l’ambizione va oltre. “In un club come la Juve pensi sempre ai titoli: lavoriamo per tornare a lottare per lo scudetto”, ha dichiarato il portoghese ai microfoni di Sport TV, sottolineando che “in questo club devi vincere tutte le competizioni a cui partecipi” e che, in quanto attaccante, “gol e assist sono fondamentali, cerco di migliorare per diventare sempre più decisivo”.

Obiettivo Champions e ambizione scudetto

Conceição ha chiarito che la qualificazione alla Champions rappresenta il traguardo minimo della stagione, ma ha subito aggiunto che la mentalità del club impone di puntare più in alto. La sua affermazione “in un club come questo pensi sempre ai titoli” evidenzia la pressione e le aspettative che gravano su una squadra con la storia e la tradizione della Juventus.

Il ruolo dell’attaccante e la mentalità vincente

Il giocatore ha poi spiegato il proprio approccio personale: “Un attaccante deve segnare: gol e assist sono fondamentali, cerco di migliorare per diventare sempre più decisivo”. Queste parole rivelano la sua determinazione a contribuire concretamente agli obiettivi della squadra, incarnando la mentalità competitiva richiesta in un club come la Juventus.

La Juventus verso la Champions

La Juventus ha già compiuto un passo importante verso la Champions: con la vittoria per 2‑0 contro il Benfica, firmata da Thuram e McKennie, i bianconeri si sono assicurati almeno un posto nei play‑off della competizione. Questo risultato rafforza la posizione di partenza delineata da Conceição, confermando che l’obiettivo minimo è alla portata e che la squadra può guardare con fiducia al futuro.