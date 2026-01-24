Giovanni Franzoni ha centrato un’impresa storica nella discesa libera di Coppa del Mondo a Kitzbuehel, imponendosi sulla mitica pista Streif e diventando il quarto italiano di sempre a riuscirci.

La gara sulla Streif

Il ventiquattrenne di Manerba del Garda, portacolori delle Fiamme Gialle, ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel con il tempo di 1’52"31. Franzoni ha preceduto di sette centesimi lo svizzero Marco Odermatt e di 39 centesimi il francese Maxence Muzaton, sceso con il pettorale numero ventinove. Al quarto posto si è piazzato Florian Schieder, altro azzurro in gara, a 67 centesimi dal vincitore.

Questa vittoria rappresenta il secondo successo in Coppa del Mondo per Franzoni, dopo quello conquistato nel superG di Wengen pochi giorni prima.

Un successo nella storia azzurra

Con questo trionfo, Franzoni entra in un ristretto novero di italiani capaci di vincere sulla Streif. Prima di lui, solo Kristian Ghedina (1998), Dominik Paris (2013, 2017, 2019) e Peter Fill (2016) erano riusciti nell’impresa. Dominik Paris si conferma il maggior collezionista azzurro di vittorie in discesa a Kitzbuehel, con tre successi.

Il palmarès italiano in Coppa del Mondo

Il successo di Franzoni porta a quota 198 i trionfi italiani nella Coppa del Mondo maschile. La graduatoria dei vincitori vede in testa Alberto Tomba con cinquanta vittorie, seguito da Gustavo Thoeni e Dominik Paris con ventiquattro ciascuno, e Kristian Ghedina con tredici. Franzoni, con due successi (uno in superG e uno in discesa), si posiziona tra i protagonisti emergenti della squadra azzurra.