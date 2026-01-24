Giovanni Franzoni ha conquistato la discesa libera di Kitzbuehel, imponendosi sulla leggendaria Streif. Questo successo segna la sua prima affermazione nella specialità in Coppa del Mondo e riporta l'Italia sul gradino più alto del podio a Kitzbuehel, sette anni dopo l'ultima vittoria di Dominik Paris.

Una vittoria storica sulla Streif

Il talento bresciano ha interpretato la pista con estrema precisione, tracciando una linea impeccabile al Lärchenschuss. Ha guadagnato terreno prezioso anche all'Hausbergkante e sulla celebre traversa finale. Marco Odermatt, considerato tra i grandi favoriti, ha recuperato nel tratto conclusivo ma ha chiuso a soli sette centesimi da Franzoni.

Al terzo posto si è piazzato il francese Maxence Muzaton, staccato di 39 centesimi, mentre Florian Schieder ha ottenuto un ottimo quarto posto a 66 centesimi dal connazionale.

Prestazione corale dell’Italia nello sci alpino

Oltre al trionfo di Franzoni, la squadra azzurra ha messo in mostra una prova collettiva di notevole spessore. Dominik Paris ha concluso la sua gara al sesto posto (+0,93), mentre Mattia Casse si è classificato decimo (+1,40), suggellando una giornata di grande rilievo per lo sci italiano.

Conferme dalle prove e contesto internazionale

Già nelle prove cronometrate, Franzoni aveva manifestato una condizione in costante crescita. Aveva fatto registrare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda prova sulla Streif, dimostrando continuità e sicurezza sul tracciato.

Nella seconda sessione di prove, aveva preceduto il francese Nils Alpha e l'austriaco Stefan Babinsky, con Christof Innerhofer quarto, Mattia Casse sesto e Florian Schieder ottavo. Anche Marco Odermatt, pur senza dominare, si era confermato tra i protagonisti.

Questi risultati avevano di fatto anticipato il successo in gara, consacrando Franzoni come uno dei principali protagonisti della settimana di Coppa del Mondo a Kitzbuehel.