A Kitzbuehel, in Austria, la giornata odierna non prevede competizioni della Coppa del Mondo 2025‑2026 di sci alpino. È stata infatti annullata la terza prova cronometrata della discesa libera maschile, mentre il settore femminile è impegnato nelle prove tecniche.

La cancellazione della prova maschile

La giuria ha optato per l'annullamento della terza prova cronometrata della discesa libera maschile, prevista sulla celebre pista Streif. Considerato il buon esito delle prime due prove, si è valutato che un ulteriore test non fosse necessario in preparazione della gara di sabato.

I velocisti si godranno quindi un turno di riposo, prima di tornare in pista per il superG di domani, che darà il via al trittico di gare, seguito dalla discesa libera di sabato e dallo slalom di domenica.

Il programma femminile in Repubblica Ceca

L'attenzione per il settore femminile si sposta a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, dove nel fine settimana si terranno le prove tecniche: in programma uno slalom gigante sabato 24 e uno slalom speciale domenica 25.

Il calendario del weekend

Il fine settimana di Coppa del Mondo offre un calendario ricco di appuntamenti: a Kitzbuehel, venerdì 23 gennaio alle 11.30, si terrà il superG maschile; sabato 24 gennaio, sempre alle 11.30, la discesa libera; e domenica 25 gennaio lo slalom maschile, con due manche previste alle 10.30 e alle 13.30. Contemporaneamente, le atlete saranno impegnate a Spindleruv Mlyn con lo slalom gigante di sabato e lo slalom speciale di domenica.